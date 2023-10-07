Точно не випадковість, – політолог проаналізував загострення між ХАМАС та Ізраїлем

Ізраїль вранці 7 жовтня масовано обстріляли ракетами з Сектору Гази. Відомо, що на територію країни проникли палестинські бойовики з ХАМАС. Ця війна має кілька цікавих "збігів обставин", до яких може бути причетна Росія.

Перед вторгненням бойовиків ХАМАС Ізраїль якраз налагоджував стосунки із кількома важливими країнами. Однак комусь це стало невигідно. Загострення між ізраїльтянами та палестинцями в ефірі 24 Каналу детально проаналізував політолог Тарас Загородній.

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Зацікавлення Росії нескладно простежити

Вранці 7 жовтня було завдано асиметричного удару по Ізраїлю. Для цього використали, за різними повідомленнями від 2 до 5 тисяч ракет.

Це вигідно Росії та Ірану – "підпалити" ще одну точку у світі, для того, щоб відвернути увагу від України. Для того, щоб США були зайняті старою проблемою, яка триває аж з 1948 року,

– пояснив Тарас Загородній.

До того ж у Росії завжди були гарні стосунки із ХАМАС, починаючи з часів КДБ. Крім того, довгий час Ізраїль намагався вмовити Росію, підтримувати із нею дружні стосунки.

"Це, зокрема, наклало свій відбиток на співробітництво з Україною у військовій сфері. Для того, щоб, використовуючи свій вплив на такі угруповання, Росія не розпалювала війни проти Ізраїлю. Але це ще раз доводить, що з Росією не можна вести перемовини", – зауважив політолог.

Тож Росія зацікавлена у цій війні. Її причетність може бути у підготовці військ, навчанню нової тактики, з якою напали на Ізраїль. До того в мережі уже були відео, на яких палестинське угруповання знищувало ізраїльську техніку дронами – це очевидний відгомін з російсько-української війни.

Тарас Загородній про ситуацію в Ізраїлі: дивіться відео

Варто зауважити, що сьогоднішня дата 7 жовтня є символічною. Окрім дня народження російського диктатора Владіміра Путіна, 50 років тому розпочалась Війна Судного дня – тоді Ізраїль був на межі зникнення.

"Це точно не випадковість. Щось занадто – дві випадковості в одному місці", – підкреслив Загородній.

Війна Судного дня

Ретельно підготовлений напад Єгипту та Сирії на Ізраїль, який відбувся 6 жовтня 1973 року. Через потужність бойових дій Ізраїль терміново був змушений просити допомоги у Сполучених Штатів. На той час застосовували новітню зброю, яка дозволяла ефективно знищувати ізраїльську армію.

Своєю чергою, вже на наступний день 7 жовтня СРСР почало надавати зброю єгипетським та сирійським силам.



І хоч військове вторгнення стало для Ізраїлю повною несподіванкою, вже через кілька днів після початку ініціатива була на боці Ізраїлю і країні вдалося зупинити загарбників.

Для Сирії війна 1973 року стала повним крахом – після ізраїльсько-єгипетського перемир'я Сирія втратила ще більшу територію, ніж до війни, і за її ініціативою Єгипет був виключений з Ліги арабських держав.

Чи затягнеться це надовго? Подивимось. Це все ж не війна 1973 року, я впевнений, що у ЦАХАЛ достатньо сил для того, щоб якомога швидше закінчити війну. Там не співмірні потенціали,

– наголосив Загородній.

Вже за кілька годин після вторгнення розпочалось бомбардування знищення військової інфраструктури на території Сектора Гази. Тож можна припустити, що Ізраїль зможе дати потужну відсіч за відносно недовгий період часу.

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Політичний підтекст ситуації

Саудівська Аравія, реагуючи на події в Ізраїлі, заявила, що пильно стежить за ситуацією між палестинським угрупованням та "ізраїльськими окупаційними силами". В цьому сенсі позиція Саудівської Аравії незмінна ще з 1948 року – вони не визнають державу Ізраїль та вважають, що країна є окупантом.

Є ще такий збіг обставин. Останнім часом між Ізраїлем та арабським світом можна було спостерігати значне потепління у стосунках. На Генасамблеї ООН Нетаньягу говорив, що сторони близькі до підписання договорів і з Саудівською Аравією. Але коли починається така атака, покращення стосунків відкладається на невизначений час,

– зауважив Загородній.

До цього, приблизно кілька років тому, Ізраїль вже налагодив стосунки з деякими країнами Близького Сходу. Не виключено, що декого такий розвиток подій не влаштовував – багатьом вигідна вічна війна на Близькому Сході.

"Це радше дивний збіг обставин, який давно хотіла реалізувати Росія та Іран. Тому що їм цікава війна, зокрема, в Перській затоці для того, щоб підняли ціни на нафту", – зазначив політолог.

Політика ще Радянського Союзу, щойно вони почали видобувати нафту в 60-х роках, була спрямована на максимальне збільшення напруги на Близькому Сході. Причина та ж – це безпосередньо впливало на ціну нафти.

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