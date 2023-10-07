Точно не случайность, – политолог проанализировал обострение между ХАМАС и Израилем

Израиль утром 7 октября массированно обстреляли ракетами из сектора Газа. Известно, что на территорию страны проникли палестинские боевики из ХАМАСа. Эта война имеет несколько интересных "совпадений обстоятельств", к которым может быть причастна Россия.

Перед вторжением боевиков ХАМАС Израиль как раз налаживал отношения с рядом важных стран. Однако кому-то это стало невыгодно. Обострение между израильтянами и палестинцами в эфире 24 Канала подробно проанализировал политолог Тарас Загородний.

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Интерес России несложно проследить

Утром 7 октября был нанесен асимметричный удар по Израилю. Для этого использовали, по разным сообщениям от 2 до 5 тысяч ракет.

Это выгодно России и Ирану – "поджечь" еще одну точку в мире, чтобы отвлечь внимание от Украины. Для того чтобы США были заняты старой проблемой, продолжающейся с 1948 года,

– объяснил Тарас Загородний.

К тому же у России всегда были хорошие отношения с ХАМАС, начиная со времен КГБ. Кроме того, долгое время Израиль пытался уговорить Россию поддерживать с ней дружеские отношения.

"Это, в частности, наложило свой отпечаток на сотрудничество с Украиной в военной сфере. Для того чтобы, используя свое влияние на такие группировки, Россия не разжигала войны против Израиля. Но это еще раз доказывает, что с Россией нельзя вести переговоры", – заметил политолог.

Так что Россия заинтересована в этой войне. Ее причастность может заключаться в подготовке войск, обучении новой тактики, с которой напали на Израиль. До этого в сети уже были видео, на которых палестинская группировка уничтожала израильскую технику дронами – это очевидный отголосок российско-украинской войны.

Тарас Загородний о ситуации в Израиле: смотрите видео

Стоит отметить, что сегодняшняя дата 7 октября символическая. Кроме дня рождения российского диктатора Владимира Путина, 50 лет назад началась Война Судного дня – тогда Израиль был на грани исчезновения.

"Это точно не случайность. Что-то слишком – две случайности в одном месте", – подчеркнул Загородний.

Война Судного дня

Тщательно подготовлено нападение Египта и Сирии на Израиль, которое произошло 6 октября 1973 года. Из-за мощи боевых действий Израиль срочно был вынужден просить помощи у Соединенных Штатов. К тому времени применялось новейшее оружие, позволяющее эффективно уничтожать израильскую армию.

В свою очередь, уже на следующий день 7 октября СССР начало предоставлять оружие египетским и сирийским силам.



Хотя военное вторжение стало для Израиля полной неожиданностью, уже через несколько дней после начала инициатива была на стороне Израиля и стране удалось остановить захватчиков.

Для Сирии война 1973 г. стала полным крахом – после израильско-египетского перемирия Сирия потеряла еще большую территорию, чем до войны, и по ее инициативе Египет был исключен из Лиги арабских государств.

Затянется ли это надолго? Посмотрим. Это все же не война 1973 года, я уверен, что у ЦАХАЛ достаточно сил для того, чтобы поскорее закончить войну. Там не соизмеримые потенциалы,

– подчеркнул Загородний.

Уже через несколько часов после вторжения началась бомбардировка уничтожения военной инфраструктуры на территории сектора Газа. Можно предположить, что Израиль сможет дать мощный отпор за относительно недолгий период времени.

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Политический подтекст ситуации

Саудовская Аравия, реагируя на события в Израиле, заявила, что внимательно следит за ситуацией между палестинской группировкой и "израильскими оккупационными силами". В этом смысле, позиция Саудовской Аравии неизменна еще с 1948 года – они не признают государство Израиль и считают, что страна является оккупантом.

Есть еще такое стечение обстоятельств. В последнее время между Израилем и арабским миром наблюдалось значительное потепление в отношениях. На Генассамблее ООН Нетаньяху говорил, что стороны близки к подписанию договоров и с Саудовской Аравией. Но когда начинается такая атака, улучшение отношений откладывается на неопределенное время,

– заметил Загородний.

До этого, примерно несколько лет назад Израиль уже наладил отношения с некоторыми странами Ближнего Востока. Не исключено, что некоторых такое развитие событий не устраивало – многим выгодна вечная война на Ближнем Востоке.

"Это скорее странное стечение обстоятельств, которое давно хотела реализовать Россия и Иран. Потому что им интересна война, в частности, в Персидском заливе для того, чтобы подняли цены на нефть", – отметил политолог.

Политика еще Советского Союза, как только они начали добывать нефть в 60-х годах, была направлена на максимальное увеличение напряжения на Ближнем Востоке. Причина та же – это оказывало непосредственное влияние на цену нефти.

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