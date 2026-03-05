В Україні запрацюють нові камери фіксації порушень ПДР: де і коли вони будуть встановлені

З 6 березня в Україні почнуть працювати 37 нових камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Частину камер встановлять на нових місцях, а ті, що не працюють, – замінять.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Читайте також У мережі обговорюють "систему штрафних балів для водіїв": чи справді вона працює

Де будуть розміщені нові камери фіксації?

У нових місцях встановлять 35 камер фіксації порушень ПДР, ще 2 відновлять роботу після перерви. Вони будуть встановлені у великих містах та на міжміських трасах.

У Броварах, Обухові, Вишгороді, Білій Церкві, Вінниці, Чорноморську, Золотоноші та Чернігові встановлять нові камери. Також на кількох трасах: М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель – Ягодин, М-11 Львів – Шегині, М-15 Одеса – Рені та інших.

Окрім цього, нові комплекси встановлять на дорогах Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Чернігівської та Одеської областей.

Розташування всіх комплексів можна переглянути тут.

Що відомо про зміни ПДР?