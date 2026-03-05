В Украине заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД: где и когда они будут установлены

С 6 марта в Украине начнут работать 37 новых камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Часть камер установят на новых местах, а неработающие заменят.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Читайте также В сети обсуждают "систему штрафных баллов для водителей": действительно ли она работает

Где будут размещены новые камеры фиксации?

В новых местах установят 35 камер фиксации нарушений ПДД, еще 2 возобновят работу после перерыва. Они будут установлены в крупных городах и на междугородних трассах.

В Броварах, Обухове, Вышгороде, Белой Церкви, Виннице, Черноморске, Золотоноше и Чернигове установят новые камеры. Также на нескольких трассах: М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель – Ягодин, М-11 Львов – Шегини, М-15 Одесса – Рени и других.

Кроме этого новые комплексы установят на дорогах Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Черниговской и Одесской областей.

Расположение всех комплексов можно посмотреть здесь.

Что известно об изменениях ПДД?