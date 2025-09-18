ЗСУ просунулися поблизу Часового Яру, росіяни – на 2 напрямках: огляд фронту і карти від ISW
- Українські війська просунулися біля Часового Яру, зафіксовано просування на південний захід цього міста.
- Російські війська мали часткові успіхи на Покровському напрямку та заході Запорізької області, захопивши Троянду та просунувшись у південній частині Покровська.
Українським військовим вдалося просунутися біля Часового Яру. Водночас ворог мав часткові успіхи на 2 напрямках у Донецькій та Запорізькій областях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.
Яка ситуація на фронті 18 вересня, за даними ISW?
- 17 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Окупанти атакували на північ від міста Суми поблизу Кіндратівки та на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки.
- Росіяни продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Атаки були у напрямку Липців та поблизу Вовчанська та Синельникового.
- Ворог також не просунувся поблизу Великого Бурлука та на Куп'янському напрямку. Росіяни намагалися атакувати саме місто Куп'янськ та населені пункти навколо.
- У напрямку Борової російські війська продовжили наступальні операції, але не просунулися вперед. Атаки ворог здійснював біля Богуславки, Борівської Андріївки, Шийківки, Греківки та Дружелюбівки.
- На Лиманському напрямку російська армія також продовжувала здійснювати атаки, але просувань не мала. Російські війська атакували поблизу Шандриголового, Середнього, Карпівки, Ставок, Новомихайлівки, Колодязів, Торського, Ямполя та в районі Серебрянського лісу.
- На Сіверському напрямку також немає підтверджених просувань окупантів. Загарбники штурмували позиції біля Дронівки, Григорівки, Серебрянки, Виїмки та поблизу Переїзного, Федорівки, а також у напрямку Никифорівки.
- Українські військові нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 вересня, свідчать, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний захід міста Часів Яр.
Ситуація на фронті на 18 вересня / Карти ISW
- Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед. Окупанти наступали біля Золотого Колодязя, Вільного, Нового Шахового, Шахового і Заповідного.
Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 вересня, свідчать, що російські війська нещодавно захопили Троянду та південну частину Покровська.
Раніше офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс" в етері 24 Каналу зазначав, що окупанти перекидають багато сил та ресурсів у напрямку Покровська. Загарбники на цьому напрямку хочуть намагатися контролювати логістику й ускладнювати ротацію українських військ.
- На Новопавлівському напрямку російські солдати атакували поблизу Філії та Дачного та біля Іванівки. Також ворог не просунувся у напрямку Великомихайлівки.
- Загарбники продовжили наступальні операції на сході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська атакували на північний схід від Гуляйполя поблизу Ольгівського, Новоіванівки та Полтавки, а також у напрямку Охотничого.
- Водночас окупанти нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 вересня, свідчать, що російські війська мали частковий успіх в межах південного Приморського.
- 17 вересня російські військові продовжували обмежені атаки на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.
Що ще писали про ситуацію на лінії бойового зіткнення?
Бійці 8 полку Сил спеціальних операцій зачистили населені пункти на Північно-Слобожанському напрямку, дійшовши до державного кордону. Під час операції військовослужбовці застосували наземний роботизований комплекс для безпечного шляху.
Володимир Зеленський зазначив, що російська армія відмовилася від наступу на Сумському напрямку через великі втрати. Наразі окупанти зосередили зусилля на інших напрямках, зокрема у Донецькій області.
Українські військові також зачистили село Філія на Дніпропетровщині, попри спроби росіян закріпитися там. За словами речника ОСУВ "Дніпро" Олексія Бєльського, російські війська змогли зайти у цей населений пункт, але їх швидко вибили ЗСУ.