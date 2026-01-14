У Каспійському морі тоне іранське судно Rona, що возило зброю до Росії

У Каспійському морі тоне суховантажне судно Rona. Воно ходить під прапором Ірану.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МЗС Туркменістану. Раніше ЗМІ встановили, що дане судно возило зброю до Росії.

Що відомо про судно Rona?

14 січня берегові служби Туркменістану у Каспійському морі отримали сигнал SOS від іранського суховантажного судна Rona.

На борту було 14 громадян Індії та Ірану, усі вони врятовані.

У 2023 році розслідувачі CNN встановили, що саме між Астраханню та Амірабадом з Анзелі проходить основний маршрут ймовірних морських поставок зброї з Ірану до Росії.

Згідно із трекінговими даними, суховантажне судно Rona з жовтня 2024 по грудень 2025 року 20 разів заходило в порти Астрахані, Махачкали та Азова. Воно ходило туди з іранських портів Амірабад та Анзелі. Наразі – виконував черговий рейс до Астрахані.

Журналісти The Wall Street Journal з'ясували, що таким чином до Росії потрапляли сотні тисяч артилерійських снарядів та інших видів боєприпасів.