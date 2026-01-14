В Каспийском море тонет иранское судно Rona, возившее оружие в Россию

В Каспийском море тонет сухогрузное судно Rona. Оно ходит под флагом Ирана.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Туркменистана. Ранее СМИ установили, что данное судно возило оружие в Россию.

Что известно о судне Rona?

14 января береговые службы Туркменистана в Каспийском море получили сигнал SOS от иранского сухогрузного судна Rona.

На борту было 14 граждан Индии и Ирана, все они спасены.

В 2023 году в CNN рассказали, что основной маршрут вероятных морских поставок оружия из Ирана в Россию проходит между российской Астраханью и иранскими Амирабадом и Анзели.

Согласно трекинговым данным, сухогрузное судно Rona с октября 2024 по декабрь 2025 года 20 раз заходило в порты Астрахани, Махачкалы и Азова. Оно ходило туда именно из Амирабада и Анзели.

14 января судно выполняло рейс в Астрахань.

Журналисты The Wall Street Journal выяснили, что таким образом в Россию попадали сотни тысяч артиллерийских снарядов и других видов боеприпасов.

