В Каспийском море тонет иранское судно Rona, возившее оружие в Россию
- В Каспийском море тонет иранское судно Rona, которое перевозило оружие в Россию.
- 14 января судно подало сигнал SOS, на борту было 14 граждан Индии и Ирана.
В Каспийском море тонет сухогрузное судно Rona. Оно ходит под флагом Ирана.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Туркменистана. Ранее СМИ установили, что данное судно возило оружие в Россию.
Что известно о судне Rona?
14 января береговые службы Туркменистана в Каспийском море получили сигнал SOS от иранского сухогрузного судна Rona.
На борту было 14 граждан Индии и Ирана, все они спасены.
В 2023 году в CNN рассказали, что основной маршрут вероятных морских поставок оружия из Ирана в Россию проходит между российской Астраханью и иранскими Амирабадом и Анзели.
Согласно трекинговым данным, сухогрузное судно Rona с октября 2024 по декабрь 2025 года 20 раз заходило в порты Астрахани, Махачкалы и Азова. Оно ходило туда именно из Амирабада и Анзели.
14 января судно выполняло рейс в Астрахань.
Журналисты The Wall Street Journal выяснили, что таким образом в Россию попадали сотни тысяч артиллерийских снарядов и других видов боеприпасов.
