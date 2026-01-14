Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МЗС Туркменістану. Раніше ЗМІ встановили, що дане судно возило зброю до Росії.

Що відомо про судно Rona?

14 січня берегові служби Туркменістану у Каспійському морі отримали сигнал SOS від іранського суховантажного судна Rona.

На борту було 14 громадян Індії та Ірану, усі вони врятовані.

У 2023 році розслідувачі CNN встановили, що саме між Астраханню та Амірабадом з Анзелі проходить основний маршрут ймовірних морських поставок зброї з Ірану до Росії.

Згідно із трекінговими даними, суховантажне судно Rona з жовтня 2024 по грудень 2025 року 20 разів заходило в порти Астрахані, Махачкали та Азова. Воно ходило туди з іранських портів Амірабад та Анзелі. Наразі – виконував черговий рейс до Астрахані.

Журналісти The Wall Street Journal з'ясували, що таким чином до Росії потрапляли сотні тисяч артилерійських снарядів та інших видів боєприпасів.