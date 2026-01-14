В 2023 году расследователи CNN установили, что именно между Астраханью и Амирабадом с Анзели проходит основной маршрут вероятных морских поставок оружия из Ирана в Россию.

14 января береговые службы Туркменистана получили от экипажа сигнал SOS и организовали спасательную операцию.

На борту было 14 граждан Индии и Ирана, все они спасены.

Как следует из трекинговых данных, сухогрузное судно Rona с октября 2024-го по декабрь 2025-го 20 раз заходило в порты Астрахани, Махачкалы и Азова. Он ходил туда из иранских портов Амирабад и Анзели. Сейчас он выполнял очередной рейс в Астрахань.