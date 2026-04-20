Росіяни атакували об'єкти залізниці на Харківщині: є руйнування
20 квітня, 11:26
Росіяни атакували об'єкти залізниці на Харківщині: є руйнування

Дарія Черниш
Основні тези
  • 20 квітня російська армія атакувала об'єкти залізниці в Харківській області, пошкодивши рухомий склад, ремонтні цехи депо та іншу інфраструктуру.
  • Обійшлось без постраждалих, триває відновлення; з початку 2026 року Росія понад 600 разів атакувала залізницю в Україні.

Уночі 20 квітня російська армія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру України. Пошкодження зафіксували у Харківській області.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Дивіться також Росія вдарила дроном по будинку на Харківщині: які наслідки та чи є постраждалі

Які наслідки удару по залізниці?

У ніч проти 20 квітня Росія поцілила по об'єктах залізниці на Харківщині. Внаслідок атаки пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, а також будівлю вокзалу.

Пошкодження на Харківщині / Фото Мінрозвитку

На щастя, ніхто не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи,
– уточнили в Міністерстві.

У відомстві додали, що лише з початку 2026 року російська армія вже понад 600 разів атакувала залізницю в Україні. Зокрема, понівечені більш ніж 1 800 об'єктів такої інфраструктури.

Наслідки атаки на залізницю Харківщини / Фото Мінрозвитку

Попри систематичні ворожі обстріли залізничники та відповідні служби оперативно ліквідують наслідки, відновлюють об'єкти та забезпечують рух поїздів країною.

Останні удари по Україні

  • Також 20 квітня ворожі безпілотники атакували Київщину. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок, кілька будівель, а також знищено три автівки та мотоцикл. Постраждала жінка.

  • Внаслідок ворожого удару по Харківщині виникала пожежа у житловій будівлі у Великому Бурлуку. Постраждали три людини.

  • Під час атаки вибух прогримів у Миколаєві. Через обстріл там є пошкодження у житловому секторі, зокрема вибиті вікна. Обійшлось без травмованих.