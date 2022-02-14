Готові до будь-якого сценарію, – голова Харківської ОДА про загрозу вторгнення Росії

Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов прокоментував ситуацію в регіоні. Він заявив, що все стабільно й усі служби готові дати відсіч.

Про це Олег Синєгубов заявив після наради в Харківській ОДА 14 лютого. Він підкреслив, що в області немає передумов для проблем з бізнесом чи скасування авіарейсів.

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Відсіч російському агресору

За словами Олега Синєгубова, харківська влада постійно отримує інформацію від Збройних сил України. Згідно зі звітами, на Харківщині все стабільно.

Всі служби працюють у штатному режимі, вони готові до розвитку будь-якого сценарію і реагувати на них відповідно до своїх функціональних обов'язків,

– заявив голова Харківської ОДА.

Мовиться про Державну прикордонну службу, Службу безпеки України, Нацполіцію та Нацгвардію. Щотижня у Харківській області проводять спільні наради та напрацювали механізм дій у критичній ситуації.

Звільнення начальника поліції

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Після ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського у Харкові звільнили голову обласної поліції Станіслава Перліна. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запідозрив його у спробі приховати злочин.

Голова Харківської ОДА переконує, що кадрові зміни не вплинуть на стабільність у регіоні. Він висловив сподівання, що в МВС невдовзі призначать нового очільника поліції.

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Водночас на Харківщині на 74% сформували склад бригади територіальної оборони. На найближчій сесії обласної ради планують ухвалити регіональну програму для фінансування потреб тероборони.

Охочі приєднатися до батальйонів перебуватимуть у резерві. Основу складатиме військовий склад, решта – у трьох чергах резервістів.

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