Ворог атакував зупинку та багатоповерхівку в Харкові: відомо про постраждалих

У Харкові зафіксували влучання російського "Шахеду" в Київському районі міста. Над містом продовжують літати ворожі дрони.

Містян закликають перебувати у безпечних місцях. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про атаку дронами на Харків?

Росіяни продовжують терор Харкова. Вдень 6 квітня над містом літають ворожі дрони. Відомо, що один із них влучив у Київському районі міста. Попередньо, окупанти завдали удару "Шахедом".

Влучання ворожого дрону сталося біля зупинки громадського транспорту. На жаль, внаслідок удару поранений водій одного із міського маршруту. Також пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого він і перебував. Триває обстеження місця прильоту. Ще один дрон влучив у багатоквартирний будинок у Київському районі. Влучання відбулося в останній поверх будинку. Пожежі не зафіксовано.



Наслідки атаки на багатоквартирний будинок у Харкові / з телеграм-каналу міського голови Харкова

Внаслідок російського удару зросла кількість постраждалих. Відомо, що ще чотири людини постраждали. Троє отримали гостру реакцію на стрес, а щодо четвертого – інформація уточнюється. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 5.



Наслідки атаки на Харків / Ігор Терехов

Повітряні сили повідомили, що на місто продовжують рухатися ворожі безпілотники з півночі. .

Нагадаємо, що Харків щоденно потерпає від російських обстрілів. 5 квітня окупанти задали удару по місту. Відомо про щонайменше 3 вибухи у межах десяти хвилин. Щонайменше шість багатоквартирних будинків пошкоджені внаслідок прильоту. Постраждала 61-річна жінка. У неї діагностовано гостру реакцію на стрес.

Напередодні, 4 квітня, Росія атакувала Харків дронами, завдавши удару по Шевченківському району. Внаслідок атаки було пошкоджено скління вікон у кількох багатоповерхівках і гуртожитках, а також 3 автомобіля.

Зверніть увагу! Керівник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Богдан Гладких розповів для 24 Каналу, що росіяни використовують Харків для атак різними експериментальними дронами. Вони задають удару по місту, щоб перевірити ефективність таких атак в майбутньому.

