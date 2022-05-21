На лінії фронту: жахливі фото руйнувань зі звільненого селища Питомник на Харківщині

Російські вбивці залишили руїни у Питомнику Русько-Лозівського старостинського округу. Там не вцілів жоден будинок.

Про це 21 травня розповіли у Дергачівській міській раді та опублікували фото того, яким тепер є Питомник.

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"Селище знаходиться на лінії фронту, там не залишилося жодного вцілілого будинку. На фото зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, знищена російська техніка, покинуті окупантами снаряди та засоби провіанту", – написали у міськраді.



"Денацифікована" росіянами крамниця / Фото Дергачівської міської ради