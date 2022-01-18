В офісі ексголови Харківської облради Сергія Чернова провели обшук: що кажуть у прокуратурі

Правоохоронці обшукали офіс депутата Харківської обласної ради Сергія Чернова. Слідство розбирається у справі незаконного заволодіння комунальним майном.

Обшук відбувся 18 січня зранку. Сергій Чернов підтвердив цю інформацію та зауважив, що це офіс, де він працює як депутат.

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Чернов не знав про обшук

За словами ексголови Харківської облради, його про обшук не повідомили. На місці події він особисто не був присутній, лише дружина депутата й адвокат.

Про інцидент Чернов дізнався з місцевого телеграм-каналу. Він заявив, що не знає про справу, яку розслідує СБУ.



Правоохоронці обшукали офіс ексголови Харківської облради Сергія Чернова / Фото "Труха Харків"

Водночас політик підкреслив, що йому з родиною кілька років погрожують фізичною розправою. Раніше у поліції також відкрили провадження щодо перешкоджання депутатській діяльності.

У коментарі місцевому виданню Newsroom Чернов сказав, що силовики первірили також квартиру його сина Дмитра. Політик назвав такі дії правоохоронців "черговою дискредитацією" його особи. Мовляв, через членів сім'ї опоненти хочуть дістатися до нього.

Усі події депутат пов'язує також і зі своєю діяльністю на посту радника на громадських засадах ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Чернов зазначив, що "відбувається сильний тиск" і за усім "стоять великі гроші або великі люди".

Заволодіння комунальним майном

Як розповів у коментарі 24 каналу речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, мовиться про справу незаконного заволодіння комунальним майном на вулиці Чернишевській, 78. Його розслідує місцева поліція з супроводом Служби безпеки України.



Розслідують справу про розкрадання комунального майна в Харкові / Фото "Труха Харків"

Нерухомість у Харкові нотаріус переоформив на третю особу. За фактом шахрайства в особливо великих розмірах та зловживання повноваженнями нотаріуса відкрили кримінальні провадження.

Наразі у слідства немає інформації щодо причетності ексголови Харківської обласної ради до подій, які розслідують,

– зауважив Чубенко.

Водночас відомо, що усі об'єкти, де відбуваються перевірки, належать сину Сергія Чернова. Ні йому, ні його синові підозру не оголошували. Слідство встановлює причетних до справи осіб.

Махінації з нерухомістю в Харкові: що відомо Кримінальне провадження у справі відкрили в квітні 2021 року. Мовиться про комунальний підвал, площею 268 квадратних метрів. Відомо, що група о сіб підробила документи та переоформила їх на підставну особу. Точну кількість фігурантів встановлює слідство, а експертиза визначає вартість майна. Місцевий телеграм-канал Кримінальне провадження у справі відкрили в квітні 2021 року. Мовиться про комунальний підвал, площею 268 квадратних метрів. Відомо, що група оМісцевий телеграм-канал "Труха Харків" повідомив, що внаслідок шахрайської схеми, Харків міг втратити 1,3 мільйона доларів.

Хто такий Сергій Чернов

Сергій Чернов – уродженець міста Красноград на Харківщині. Кар'єру в політиці розпочав 1997 року, коли став начальником управління технічної політики Харківської ОДА.



Сергій Чернов заявив, що не в курсі, ні про справу, ні про те, що мав відбутися обшук / Фото "Труха Харків"

2005 року спробував себе в ролі помічника народного депутата, а 2006 року його вперше обрали депутатом Харківської облради. Відтоді він чотири рази ставав депутатом у Харкові.

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Його також з 2008 по 2020 роки кілька разів обирали головою Харківської облради. У жовтні 2020 року пройшов у обласну раду від "Блоку Кернеса – Успішний Харків", але відмовився головувати на користь кандидата від "Слуги народу".