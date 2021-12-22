Детали о показателях, заложенных в главный финансовый документ города на 2022 год, рассказала заместительница городского главы – директор департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешова.

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В Харькове приняли бюджет города на 2022 год

Харьковская мэрия одобрила 22 декабря проект бюджета городской территориальной общины на 2022 год. Общий объем доходов города рассчитан в размере 19,3 миллиарда гривен.

В документе учли

образовательную субвенцию из госбюджета в размере 2,29 миллиарда гривен,

дополнительную дотацию на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности и самолетостроения – 295 миллионов гривен;

субвенцию на продолжение третьей линии Харьковского метрополитена – 313 миллионов гривен.

Прогнозируемые доходы бюджета

По словам Таукешовой, основным источником дохода по-прежнему остается налог с доходов физических лиц. В структуре доходов бюджета на 2022 год он составит 9,4 миллиарда гривен.

Кроме того, местные налоги и сборы принесут 5,5 миллиардов гривен.

Заложенные расходы

Объем расходов бюджета Харьковской городской территориальной общины прогнозируют на уровне 18,8 миллиарда гривен. В общем будет профинансировано 38 городских целевых программ.

Приоритетом в части расходов остается сохранение социальной стабильности, создание условий, которые способствуют улучшению качества жизни местных жителей.

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