Деталі про показники, закладені у головний фінансовий документ міста на 2022 рік, розповіла заступниця міського голови – директорка департаменту бюджету і фінансів Тетяна Таукешова.

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У Харкові прийняли бюджет міста на 2022 рік

Харківська мерія схвалила 22 грудня проєкт бюджету міської територіальної громади на 2022 рік. Загальний обсяг доходів міста розрахований у розмірі 19,3 мільярда гривень.

У документі врахували

освітню субвенцію з держбюджету у розмірі 2,29 мільярда гривень,

додаткову дотацію на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування – 295 мільйонів гривень;

субвенцію на продовження третьої лінії Харківського метрополітену – 313 мільйонів гривень.

Прогнозовані доходи бюджету

За словами Таукешової, основним джерелом доходу, як і раніше, залишається податок з доходів фізичних осіб. У структурі доходів бюджету на 2022 рік він становитиме 9,4 мільярда гривень.

Крім того, місцеві податки та збори принесуть 5,5 мільярда гривень.

Закладені видатки

Обсяг видатків бюджету Харківської міської територіальної громади прогнозують на рівні 18,8 мільярда гривень. Загалом буде профінансовано 38 міських цільових програм.

Пріоритетом у частині видатків залишається збереження соціальної стабільності, створення умов, що сприяють покращенню якості життя місцевих жителів.

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