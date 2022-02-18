Для экспертизы в Киев привезли 2 автомобиля из кортежа бизнесмена. Некоторые их части замыли до перевозки.

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Эксперты осмотрели 2 автомобиля

Как отмечают в полиции, эксперты осмотрели 2 автомобиля из кортежа бизнесмена. Эксперты установили, что до перевозки автомобилей в столицу их передние части, днища и колеса замыли.

Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а следовательно избежать ответственности за совершение смертельного происшествия,

– заявили в полиции.

Обзор автомобилей из кортежа Ярославского

ДТП с кортежем Ярославского: главное

9 февраля в Харьковской области насмерть сбили пешехода. Возле места трагедии нашли номера автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Впоследствии стало известно, что бизнесмен вылетел на отдых за границу. Сейчас он находится в Великобритании.

Полиция вызвала Ярославского на допрос как предполагаемого участника происшествия, но тот заявил, что в момент трагедии находился дома.

15 февраля появилась информация об исчезновении вещей погибшего в ДТП из морга. На следующий день их обнаружили в Чугуевском райотделе судмедэкспертизы.

В то же время водитель из компании Ярославского, главный подозреваемый по делу, и его адвокат получили вызов на допрос 17 февраля.

Все, что известно о ДТП с кортежем Ярославского: смотрите видео