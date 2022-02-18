Для експертизи до Києва привезли 2 автомобілі з кортежу бізнесмена. Деякі їхні частини замили до перевезення.

Цікаво Бізнесмен Олександр Ярославський оприлюднив офіційну заяву до правоохоронців

Експерти оглянули 2 автівки

Як зазначають у поліції, експерти оглянули 2 автівки з кортежу бізнесмена. Експерти встановили, що до перевезення автомобілів до столиці їхні передні частини, днища та колеса замили.

Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди,

– заявили в поліції.



Огляд автівок з кортежу Ярославського

ДТП з кортежем Ярославського: головне

9 лютого на Харківщині на смерть збили пішохода. Біля місця трагедії знайшли номери автівки з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Згодом після цього стало відомо, що бізнесмен вилетів на відпочинок закордон. Зараз він перебуває у Великій Британії.

Поліція викликала Ярославського на допит як ймовірного учасника автопригоди, але той заявив, що в момент трагедії перебував удома.

15 лютого з'явилась інформація про зникнення речей загиблого в ДТП із моргу. Наступного дня їх виявили в Чугуївському райвідділі судмедекспертизи.

Водночас водій з компанії Ярославського, який є головним підозрюваним у справі, та його адвокат отримали виклик на допит 17 лютого.

Усе, що відомо про ДТП з кортежем Ярославського: дивіться відео