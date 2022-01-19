Не признал вину: полицейский, совершивший ДТП в Харькове, 5 лет проведет в тюрьме

В Харькове признали виновным в нарушении ПДД патрульного полицейского. Он 19 марта 2020 года совершил ДТП на Московском проспекте.

За рулем автомобиля Opel Tigra находился 21-летний сержант патрульной полиции. Также там находились три его коллеги.

К теме Рейсовые автобусы столкнулись в Харьковской области: в ДТП пострадали 6 пассажиров

Полицейский в то время не исполнял служебные обязанности. Он ехал по Московскому проспекту.

Как случилось ДТП

Человек двигался со скоростью, превышающей 100 километров в час. Он хотел проехать между другими двумя автомобилями, но столкнулся с одним из них.

Из-за удара транспортное средство ВАЗ 2104 столкнулось с грузовиком Volvo FH12 с прицепом, который стоял неподвижно на правой полосе.

Мужчина пытался проехать между двумя автомобилями / Фото Харьковской областной прокуратуры

Кто пострадал

Автомобиль Opel Tigra, которым управлял сержант, съехал с дороги и ударился в бордюр. Из-за этого пострадала 24-летняя полицейская. Она получила тяжелые телесные повреждения. Медики предоставили ей первую группу инвалидности.

Пострадал также водитель автомобиля ВАЗ 2104. Врачи установили, что его травмы средней степени тяжести.

В результате ДТП 24-летняя полицейская получила тяжелые травмы / Фото Харьковской областной прокуратуры

Как состоялся суд

В суде патрульный не признал вину до конца. Однако прокурор доказал, что именно его действия привели к инвалидности потерпевшей. Кроме этого, в суде был принят в пользу потерпевших моральный и материальный ущерб. Ее сумма составляет 475 тысяч гривен.

Обвиняемый был взят под стражу сразу после решения суда. Он проведет в тюрьме следующие 5 лет. Также его лишили права управлять автообилем на 3 года.

Другие громкие ДТП в Харькове

В Харькове продолжается рассмотрение дела смертельного ДТП, которое 26 октября 2021 года совершил 16-летний парень, находившийся за рулем Infiniti. Он на огромной скорости врезался в Шевроле. В зале заседаний 19 января 2022 года подросток нахамил родственникам погибшего.

Автомобиль KIA столкнулся с такси Toyota 11 января на кольцевой дороге Харькова. В результате погибли 2 водителя и жена таксиста. В такси также находились 3-летние двойняшки. Они получили многочисленные травмы, но детей удалось спасти.

Возле Харькова водитель 30 декабря 2021 года сбил пешехода. Виновник ДТП скрылся с места трагедии. Ему грозит 8 лет лишения свободы.

Согласно информации Харьковской областной прокуратуры, в 2021 году прокуроры направили в суд 4 обвинительных акта в отношении работников полиции.