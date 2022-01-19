За рулем автомобиля Opel Tigra находился 21-летний сержант патрульной полиции. Также там находились три его коллеги.

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Полицейский в то время не исполнял служебные обязанности. Он ехал по Московскому проспекту.

Как случилось ДТП

Человек двигался со скоростью, превышающей 100 километров в час. Он хотел проехать между другими двумя автомобилями, но столкнулся с одним из них.

Из-за удара транспортное средство ВАЗ 2104 столкнулось с грузовиком Volvo FH12 с прицепом, который стоял неподвижно на правой полосе.

ДТП, Харків, 19 березня 2020

Мужчина пытался проехать между двумя автомобилями / Фото Харьковской областной прокуратуры

Кто пострадал

Автомобиль Opel Tigra, которым управлял сержант, съехал с дороги и ударился в бордюр. Из-за этого пострадала 24-летняя полицейская. Она получила тяжелые телесные повреждения. Медики предоставили ей первую группу инвалидности.

Пострадал также водитель автомобиля ВАЗ 2104. Врачи установили, что его травмы средней степени тяжести.

ДТП, Харків, 19 березня 2020 рік

В результате ДТП 24-летняя полицейская получила тяжелые травмы / Фото Харьковской областной прокуратуры

Как состоялся суд

В суде патрульный не признал вину до конца. Однако прокурор доказал, что именно его действия привели к инвалидности потерпевшей. Кроме этого, в суде был принят в пользу потерпевших моральный и материальный ущерб. Ее сумма составляет 475 тысяч гривен.

Обвиняемый был взят под стражу сразу после решения суда. Он проведет в тюрьме следующие 5 лет. Также его лишили права управлять автообилем на 3 года.

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