За кермом автомобіля Opel Tigra був 21-річний сержант патрульної поліції. Також там перебували троє його колег.

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Поліцейський на той час не виконував службових обов'язків. Він їхав по Московському проспекту.

Як трапилася ДТП

Чоловік рухався зі швидкістю, що перевищувала 100 кілометрів на годину. Він хотів проїхати між інших двох автомобілів, але зіткнувся з одним з них.

Через удар транспортний засіб ВАЗ 2104 зіштовхнувся з вантажівкою Volvo FH12 з причепом, що стояла нерухомо на правій смузі.



Чоловік намагався поїхати між двома автомобілями / Фото Харківської обласної прокуратури

Хто постраждав

Автомобіль Opel Tigra, яким кермував сержант, з'їхав з дороги та вдарився у бордюр. Через це постраждала 24-річна поліцейська. Вона отримала важкі тілесні ушкодження. Медики надали їй першу групу інвалідності.

Постраждав також водій автівки ВАЗ 2104. Лікарі встановили, що його травми середнього ступеня тяжкості.



Внаслідок ДТП 24-річна поліцейська отримала важкі травми / Фото Харківської обласної прокуратури

Як відбувся суд

У суді патрульний не визнав провину до кінця. Проте прокурор довів, що саме його дії призвели до інвалідності потерпілої. Крім цього, у суді ухвалили на користь потерпілих моральну та матеріальну шкоду. Її сума становить 475 тисяч гривень.

Обвинуваченого взяли під варту одразу після рішення суду. Він проведе у в'язниці наступні 5 років. Також його позбавили право кермувати на 3 роки.

Зверніть увагу! Згідно з інформацією Харківської обласної прокуратури, у 2021 році прокурори направили до суду 4 обвинувальних акти щодо працівників поліції.

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