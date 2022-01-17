За помощью в полицию обратились учителя местной гимназии. Педагоги рассказали ситуацию правоохранителям и попросили помочь 11-летней ученице.

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Мать не впустила дочь домой

Известно, что больше 7 дней ребенок не мог попасть домой. Она попросилась пожить у бывшего сожителя матери.

Вместе с мужчиной проживает младший сводный брат девочки. Основания такого поведения матери непонятны.

Местный полицейский пришел к женщине для выяснения обстоятельств вместе с работниками отдела по делам детей. Пообщаться с ними мать отказалась и свой поступок тоже не захотела объяснить.

Ребенка отвезли в Харьковскую областную детскую больницу. Ее мать собираются привлечь к ответственности и лишить родительских прав.

Порно с несовершеннолетними

Жуткий случай произошел в Черкассах. Мать заставляла малолетних дочерей позировать на камеру и снимала порноконтент.



Правоохранители осуществили 27 обысков / Фото Офиса генпрокурора

Девочкам было по 6 и 8 лет. Видеоролики с ними горе-мать выставляла на продажу в интернете. Она также предлагала знакомому за деньги вступить с дочками в интимные отношения.

Справка. В целом во время спецоперации "Паутина" правоохранители установили 23 человек, которых подозревают в распространении порнографического контента. Двоих из них уже содержат под стражей.

Женщину задержали и сообщили о подозрении в изготовлении детского порно. Детей у нее забрали и направили в центры социально-психологической реабилитации.