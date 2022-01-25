О том, что материалы следствия уже передали в суд, рассказали 25 января. Также в прокуратуре сообщили, что перед судом предстанет один человек.

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Что теперь грозит подсудимому

Подозреваемый по делу – заместитель директора лицея, на территории которого это произошло. Мужчину будут судить по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Если подозреваемого признают виновным, ему грозит несколько видов наказания:

заключение свободы сроком от 2 до 5 лет;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет;

штраф от 4 250 до 12 750 гривен.

Не способствовал созданию безопасных условий

По данным правоохранителей, представитель руководства школы не принял меры, которые были необходимы. В частности, не способствовал созданию безопасных условий для использования футбольных ворот. Именно из-за них 6-летний мальчик получил травмы.

Как упала конструкция

Инцидент произошел 14 сентября на школьном стадионе по улице Академика Павлова. Ворота были не прикреплены и упали как раз в момент, когда возле них стояли дети.

Конструкцией придавило школьника к земле, на место сразу вызвали скорую. 6-летнего мальчика госпитализировали без сознания и сразу доставили в реанимацию.

Сначала в полиции Харьковской области заявляли, что дело расследуют по статье о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции. Она подразумевает заключение от 2 до 5 лет.