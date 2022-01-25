Про те, що матеріали слідства вже передали до суду розповіли 25 січня. Також у прокуратурі повідомили, що перед судом постане одна людина.

До теми Оприлюднили відео падіння футбольних воріт на хлопчика в Харкові

Що тепер загрожує підсудному

Підозрюваним у справі є заступник директора ліцею, на території якого це трапилося. Чоловіка будуть судити за статтею про службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки.

Якщо підозрюваного визнають винним, йому загрожує кілька видів покарань:

ув'язнення волі на строк від 2 до 5 років;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років;

штраф від 4 250 до 12 750 гривень.

Не сприяв створенню безпечних умов

За даними правоохоронців, представник керівництва школи не вжив заходів, які були необхідні. А саме, не сприяв створенню безпечних умов для використання футбольних воріт. Саме через це 6-річний хлопчик зазнав травмувань.

Як впала конструкція

Інцидент трапився 14 вересня на шкільному стадіоні на вулиці Академіка Павлова. Ворота були не прикріплені та впали саме в момент, коли біля них стояли діти.

Конструкцією придавило школяра до землі й на місце одразу викликали швидку. 6-річного хлопчика госпіталізували непритомним і одразу доставили до реанімації.

Спершу у поліції Харківщини заявляли, що справу розслідують за статтею про порушення правил, які стосуються безпечного використання промислової продукції. Вона передбачає ув'язнення від 2 до 5 років.