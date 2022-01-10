Об этом правоохранители сообщили еще 8 января. Следует отметить, что, несмотря на систематичность нарушений, выписанный штраф составляет всего 510 гривен.

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Сам обнародовал это видео

Полицейские сообщили, что заинтересовались этим молодым человеком после видео с нарушениями ПДД на Журавлевском спуске. Парень ехал по встречной полосе за скорой и аргументировал это тем, что опаздывает.

Скриншот с видео с нарушением / Изображение Патрульной полиции Харьковщины

Якобы эта запись привлекла внимание, поэтому его начали разыскивать. Парень сам опубликовал запись и вроде бы хвастался своей дерзостью. Следует отметить, что его не в первый раз привлекли к ответственности за такой поступок.

Протокол, выписанный парню / Фото Патрульной полиции Харьковщины

Раньше был местным Аладдином

Парень впервые громко хайпанул на нарушении ПДД еще 10 мая. Тогда он переоделся в восточную одежду и катался на ковре с колесиками.

Кроме того, на самодельном прицепе танцевали и курили кальян. Когда полиция остановила молодых людей, они не расстроились. Ведь патрульный автомобиль стал отличным фоном для фото.

Харьковский Аладдин нарушает правила / Фото телеграмму "Труха"

Тогда патрульные выписали несколько протоколов:

За отсутствие ремня безопасности у водителя – штраф 340 гривен.

Нарушение правил перевозки пассажиров – штраф 255 гривен.

Мелкое хулиганство – штраф от 51 до 119 гривен.

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Читайте полный текст сообщения Патрульной полиции Харьковщины:

Патрульные привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД. В сети распространилось видео, на котором видно, как водитель, двигаясь по Журавлевскому спуску, совершает движение по встречной полосе. Видео со своим правонарушением он сам похвастался на своей странице в социальной сети.

Патрульные разыскали и опросили мужчину. С правонарушением он был согласен. На гражданина инспекторы составили административное постановление по ч.2 ст.122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП. Заметим, что ранее патрульные привлекали водителя к административной ответственности.