Про це правоохоронці повідомили ще 8 січня. Варто зазначити, що попри систематичність порушень, виписаний штраф становить лише 510 гривень.

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Сам оприлюднив це відео

Поліцейські повідомили, що зацікавилися цим молодим чоловіком після відео з порушеннями правил дорожнього руху на Журавлівському узвозі. Хлопець їхав по зустрічній смузі за швидкою допомогою та аргументував це тим, що запізнюється.



Скриншот із відео з порушенням / Зображення Патрульної поліції Харківщини

Мовляв, цей запис привернув увагу, тому його почали розшукувати. Хлопець сам публікував запис і наче хизувався своєю зухвалістю. Слід зазначити, що його не вперше притягнули до відповідальності за такий вчинок.



Протокол, який виписали хлопцю / Фото Патрульної поліції Харківщини

Раніше був місцевим Аладіном

Хлопець вперше гучно хайпанув на порушенні ПДР ще 10 травня. Тоді він перевдягнувся в східне вбрання та катався на килимі з коліщатками.

Окрім цього, на саморобному причепі танцювали та курили кальян. Коли поліція зупинила молодих людей, вони не засмутилися. Адже патрульний автомобіль став чудовим фоном для фото.



Харківський Аладін порушує правила / Фото телеграму "Труха"

Тоді патрульні виписали кілька протоколів:

За відсутність паска безпеки у водія – штраф 340 гривень.

Порушення правил перевезення пасажирів – штраф 255 гривень.

Дрібне хуліганство – штраф від 51 до 119 гривень.

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Читайте повний текст допису Патрульної поліції Харківщини:

Патрульні притягнули до відповідальності водія, який грубо порушив ПДР. У мережі інтернет поширилось відео, на якому видно, як водій, рухаючись узвозом Журавлівським, здійснив рух зустрічною смугою. Відео зі своїм правопорушенням він сам похизувався на своїй сторінці в соціальній мережі.

Патрульні розшукали та опитали чоловіка. З правопорушенням він був згоден. На громадянина інспектори склали адміністративну постанову за ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП. Зауважимо, що раніше патрульні вже притягали водія до адміністративної відповідальності.