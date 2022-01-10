Про це правоохоронці повідомили ще 8 січня. Варто зазначити, що попри систематичність порушень, виписаний штраф становить лише 510 гривень.

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Сам оприлюднив це відео

Поліцейські повідомили, що зацікавилися цим молодим чоловіком після відео з порушеннями правил дорожнього руху на Журавлівському узвозі. Хлопець їхав по зустрічній смузі за швидкою допомогою та аргументував це тим, що запізнюється.

Оштрафували блогера, який порушував ПДР на відео
Скриншот із відео з порушенням / Зображення Патрульної поліції Харківщини

Мовляв, цей запис привернув увагу, тому його почали розшукувати. Хлопець сам публікував запис і наче хизувався своєю зухвалістю. Слід зазначити, що його не вперше притягнули до відповідальності за такий вчинок.

Оштрафували блогера, який порушував ПДР на відео
Протокол, який виписали хлопцю / Фото Патрульної поліції Харківщини

Раніше був місцевим Аладіном

Хлопець вперше гучно хайпанув на порушенні ПДР ще 10 травня. Тоді він перевдягнувся в східне вбрання та катався на килимі з коліщатками.

Окрім цього, на саморобному причепі танцювали та курили кальян. Коли поліція зупинила молодих людей, вони не засмутилися. Адже патрульний автомобіль став чудовим фоном для фото.

Оштрафували блогера, який порушував ПДР на відео
Харківський Аладін порушує правила / Фото телеграму "Труха"

Тоді патрульні виписали кілька протоколів:

За відсутність паска безпеки у водія – штраф 340 гривень.
Порушення правил перевезення пасажирів – штраф 255 гривень.
Дрібне хуліганство – штраф від 51 до 119 гривень.

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Читайте повний текст допису Патрульної поліції Харківщини:

Патрульні притягнули до відповідальності водія, який грубо порушив ПДР. У мережі інтернет поширилось відео, на якому видно, як водій, рухаючись узвозом Журавлівським, здійснив рух зустрічною смугою. Відео зі своїм правопорушенням він сам похизувався на своїй сторінці в соціальній мережі.

Патрульні розшукали та опитали чоловіка. З правопорушенням він був згоден. На громадянина інспектори склали адміністративну постанову за ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП. Зауважимо, що раніше патрульні вже притягали водія до адміністративної відповідальності.