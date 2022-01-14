Смертельная авария с такси в Харькове: каково состояние 3-х летних двойняшек

В смертельном ДТП на окружной дороге Харькова пострадали 3-летние близнецы. Рассказали, какое их состояние через 3 дня.

Речь идет об ужасной аварии, которая произошла 11 января. Родители детей и еще один водитель погибли еще до приезда врачей. А вот детей уже несколько дней пытаются спасти.

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Ребенок до сих пор на ИВЛ

Детальнее о состоянии дошкольников рассказала заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан. Она отметила, что состояние детей имеет положительную динамику.

Девочка чувствует себя удовлетворительно, она контактна. Решается вопрос о ее переводе в детское травматологическое отделение городской клинической больницы. Мальчику тоже получше, но пока его состояние такое же стабильно тяжелое,

– сказала чиновница.

Касательно мальчика она также добавила, что он до сих пор находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Пока никаких других прогнозов врачи не давали.

Что было известно о детях раньше

У мальчика после госпитализации обнаружили тяжелую травму головы, перелом черепа, ушибы мозга и перелом бедра. Впоследствии ему пришлось удалить селезёнку. У девочки же были сильные переломы обоих бедер.

Жители города сразу начали копить деньги на лечение малышей. Неравнодушные люди только за сутки пожертвовали более 300 тысяч гривен.

Кратко об этой трагической аварии

Легковушка KIA вылетела на встречную полосу и влетела в такси. За его рулем был мужчина, которого не раз ловили на вождении в состоянии опьянения. Кроме того, он платил штраф за хранение наркотиков.

Таксист в этот день не работал, но был на рабочем автомобиле. Он вез своих маленьких детей и жену. Скорость такси составляла 75 километров в час. При этом в транспорте не было детских кресел, которые могли защитить двойнят.