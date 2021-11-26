Смертельное ДТП грузовиков и такси под Харьковом: что сказал на допросе задержанный водитель
Источник:Суспільне
На окружной дороге Харькова вечером 25 ноября произошла жуткая авария. Там грузовик столкнулся с Chevrolet и перевернулся на такси Renault.
В результате погибли три человека – водитель такси, женщина и ее маленькая внучка. На следующий день стало известно, что сказал на допросе водитель, спровоцировавший эту трагедию.
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Не смог говорить конкретно
О деталях общения с задержанным рассказали на брифинге областной прокуратуры. Там отметили, что главный фигурант дела работает водителем и возит по Украине грузы. Раньше его ни разу не привлекали к уголовной ответственности.
На допросе мужчина сказал, что не понимает, как произошла эта авария. При этом он не предоставил следователям никакой конкретики.
То есть он увидел автомобиль, произошло столкновение и опрокидывание автомобиля. Не объясняет, почему проигнорировал светофор. Водитель в госпитализации не нуждается, поэтому способен участвовать в следственных действиях,
– рассказали в прокуратуре.
Кроме этого, рассказали, каково состояние пострадавших, которые выжли в этой автокатастрофе. Двое пассажиров Chevrolet и водитель другого грузовика находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.
Главное об этом ужасном ДТП
- Правоохранителям об этом событии сообщили около 18:35.
- Во время аварии одна из фур опрокинулась и раздавила стоявший рядом Renault Logan.
- В этой легковушке находились три человека – 49-летние водитель и пассажирка Renault. Также в автомобиле сидела 3-летняя внучка женщины. Все они погибли мгновенно.
- Следует отметить, что жертв могло быть гораздо больше, поскольку неподалеку ехал заполненный пассажирский автобус.
- Кроме погибших, было еще 5 пострадавших. В больницу попали водитель MAN, водитель Chevrolet и его пассажирка.
- Впоследствии в сети появилось видео с места жуткой аварии. Там заметно, что в ДТП попали пять автомобилей.
- Водитель грузовика уже задержан. Сначала сообщалось, что он был пьян, однако результаты экспертизы показали, что злоумышленник находился за рулем под действием наркотиков.
- Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением водительского удостоверения на 3 года.