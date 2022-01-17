Смертельное ДТП с такси на кольцевой Харькова: 3-летний малыш начал дышать самостоятельно
Источник:Newsroom
Двойняшки, пострадавшие в жутком ДТП на окружной Харькова, до сих пор находятся в больнице. Состояние детей немного улучшилось.
По словам заместителя городского головы Харькова по вопросам здравоохранения Светланы Горбуновой-Рубан, состояние малышей до сих пор тяжелое. Их продолжат лечить.
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Состояние здоровья сирот
Ранее 3-летнюю девочку врачи скорой госпитализировали с переломом бедер. Ее уже прооперировали и планируют перевести в детское травматологическое отделение №17.
В другом отделении городской больницы Харькова ребенка продолжат лечить. Ей нужно пройти курс реабилитации.
Пострадавшей в ДТП возле Харькова 3-летней девочке стало лучше / Скриншот с видео
Состояние 3-летнего мальчика также улучшилось. Медики отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
Ребенок может дышать и есть самостоятельно. В то же время у него диагностировали другие травмы – перелом предплечья и проблемы с почкой.
Малыш до сих пор в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас его оставили в отделении детской нейрохирургии.
ДТП на кольцевой Харькова: главное
- Автомобиль KIA столкнулся с такси Toyota на кольцевой дороге Харькова 11 января.
- В ДТП погибли оба водителя и жена таксиста, которую он перевозил в салоне с двумя детьми.
- 3-летние двойняшки получили многочисленные травмы, их госпитализировали. Неравнодушные собрали 300 тысяч гривен на лечение малышей.
- Впоследствии правоохранители установили, что водитель KIA вылетел и полосу встречного движения и вызвал ДТП.
- Известно, что он неоднократно нарушал правила дорожного движения, управлял авто без документов и перевозил наркотики.