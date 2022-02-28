Когда в области начали внедрять еще осенью 2021 года закон Украины о национальном сопротивлении, были планы, в частности, по комплектованию. На январь укомплектование было на 75%, однако сейчас его перевыполнили на 200 – 300%. Об этом в эфире 24 канала сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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Тысячи людей идут в Силы терробороны

По его словам, ежедневно обращаются тысячи людей, которые готовы становиться в ряды Сил терробороны и защищать свое государство.

Даже те, кто не умеет пользоваться оружием, готовы строить оборонительные сооружения, быть волонтерами.

Хочу сказать о том боевом духе, который сейчас у наших военных. Он слишком высок, такого не было, наверное, никогда. Они (наши защитники – 24 канал) сплочены и видят поддержку,

– подчеркнул Синегубов.

Он отметил, что украинские защитники получают самое современное оружие. Готовы не только отбивать, но и дальше отодвигать врага от границ Харькова к границам с Россией.

Синегубов заявил, что Харьков готов отбиваться от врага: смотрите видео

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