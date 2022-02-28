Коли в області почали впроваджувати ще восени 2021 року закон України про національний спротив, були плани, зокрема щодо комплектування. Станом на січень укомплектування було на 75%, однак зараз його перевиконали на 200 – 300%. Про це в ефірі 24 каналу повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

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Тисячі людей ідуть в Сили тероборони

За його словами, щодня звертаються тисячі людей, які готові ставати до лав Сил тероборони та захищати свою державу.

Навіть ті, хто не вміють користуватися зброєю, готові споруджувати оборонні споруди, бути волонтерами.

Хочу сказати про той бойовий дух, який зараз у наших військових. Він – занадто високий, якого не було, напевно, ніколи. Вони (наші захисники – 24 канал) згуртовані і бачать підтримку,

– наголосив Синєгубов.

Він зауважив, що українські захисники отримують найсучасніше зброю. Готові не лише відбивати, а й далі відсувати ворога від меж Харкова до кордонів з Росією.

Синєгубов заявив, що Харків готовий відбиватися від ворога: дивіться відео

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