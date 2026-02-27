Укр Рус
Харьков Взрывы и обстрелы в Харькове Харьковскую область атаковали "Герани": погибли два человека, один ранен
27 февраля, 11:09
Харьковскую область атаковали "Герани": погибли два человека, один ранен

Диана Подзигун
Основні тези
  • Вечером 26 февраля российские беспилотники атаковали частный сектор в поселке Подсреднее Купянского района Харьковской области, в результате чего погибли два человека, один ранен.
  • Купянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, что привело к гибели гражданских людей.

Вечером 26 февраля российские войска атаковали ударными БпЛА частный сектор на Харьковщине. В результате вражеского удара два человека погибли, один человек ранен.

Об этом сообщили в ГСЧС и прокуратуре Харьковской области.

Что известно о последствиях атаки на Харьковщину?

Россияне ударили по частному сектору в поселке Подсреднее Купянского района, что на Харьковщине, около 21:40 двумя ударными беспилотниками, предварительно типа "Герань-2".

В результате вражеской атаки в этом районе были полностью или частично разрушены частные жилые дома.

Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего 67-летнего мужчины. Его жена получила ранения.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество жертв возросло до двух.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы.

Купянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели гражданских людей.

Какие области недавно подверглись российским атакам?

  • Ночью 27 февраля враг атаковал Запорожскую область ударными БПЛА. В результате обстрела были повреждены жилые дома – вспыхнули пожары. Три человека и один подросток получили ранения.

  • Утром 27 февраля дроны-камикадзе попали в отель в центре Сум. 50 человек пришлось эвакуировать.

  • В результате атаки в Одесской области повреждены портовые резервуары, жилой дом и медицинское учреждение. Разрушен детский сад. 3,5-летнюю девочку и 44-летнего мужчину госпитализировали.