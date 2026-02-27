Харьковскую область атаковали "Герани": погибли два человека, один ранен
- Вечером 26 февраля российские беспилотники атаковали частный сектор в поселке Подсреднее Купянского района Харьковской области, в результате чего погибли два человека, один ранен.
- Купянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, что привело к гибели гражданских людей.
Вечером 26 февраля российские войска атаковали ударными БпЛА частный сектор на Харьковщине. В результате вражеского удара два человека погибли, один человек ранен.
Об этом сообщили в ГСЧС и прокуратуре Харьковской области.
Смотрите также Удар по гостинице в Сумах, разрушенный детсад в Одесской области: какие последствия ночной атаки 27 февраля
Что известно о последствиях атаки на Харьковщину?
Россияне ударили по частному сектору в поселке Подсреднее Купянского района, что на Харьковщине, около 21:40 двумя ударными беспилотниками, предварительно типа "Герань-2".
В результате вражеской атаки в этом районе были полностью или частично разрушены частные жилые дома.
Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего 67-летнего мужчины. Его жена получила ранения.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество жертв возросло до двух.
Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы.
Купянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели гражданских людей.
Последствия атаки на Харьковщину: смотрите фото ГСЧС
Какие области недавно подверглись российским атакам?
Ночью 27 февраля враг атаковал Запорожскую область ударными БПЛА. В результате обстрела были повреждены жилые дома – вспыхнули пожары. Три человека и один подросток получили ранения.
Утром 27 февраля дроны-камикадзе попали в отель в центре Сум. 50 человек пришлось эвакуировать.
В результате атаки в Одесской области повреждены портовые резервуары, жилой дом и медицинское учреждение. Разрушен детский сад. 3,5-летнюю девочку и 44-летнего мужчину госпитализировали.