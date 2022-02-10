Такую информацию журналисты распространили, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Ранее в полиции сообщили, что вызвали Ярославского на допрос.

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Что зафиксировали камеры наблюдения на дороге

По предварительной информации одного из источников, на жертву могли наехать дважды – не только первая машина из кортежа Ярославского, но и друга. Другой собеседник издания сообщил, что на камерах видеонаблюдения видно проезд 2 машин с похожими номерами – АХ0018ХО и АХ0018МС – до и после аварии.

За рулем мог быть бизнесмен

Источник журналистов утверждает, что Ярославский таки был на месте трагедии вечером 9 февраля. Кто находился за рулем в момент ДТП – пока неизвестно. Полицейские уже назначили экспертизы, которые помогут установить.

Обратите внимание! Сразу 2 собеседника издания говорят, что мужчина, который утром сдался полиции, на момент совершения аварии находился в совершенно другом месте.

Что Ярославский и его компания говорили о ДТП

Бизнесмен довольно сдержанно комментировал журналистам смертельное ДТП на Харьковщине. Он не подтверждал, но и не опровергал причастность своего кортежа. Президент "Металлиста" заверил, что находился дома, когда случился этот жуткий инцидент. В то же время в компании Development Construction Holding, президентом которой является Ярославский, сообщили больше подробностей. Там заявили, что за рулем был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH.

Бизнесмен улетел в Великобританию

Ранее "Украинская правда" писала, что на следующий же день после аварии Ярославский покинул Украину. Мол, вместе с тестем он вылетел чартерным рейсом из Харькова в аэропорт Фарнборо в Великобритании. У бизнесмена подчеркнули, что это – заранее запланированная семейная поездка.

Впрочем, в издании предполагают, что президент "Металлиста" мог уехать из страны внезапно. В то же время журналист-расследователь Михаил Ткач отметил, что Ярославский часто водит автомобиль сам, а за несколько часов до ДТП якобы был нетрезв.