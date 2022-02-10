Таку інформацію ЗМІ поширили, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. Раніше у поліції повідомили, що викликали Ярославського на допит.
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Що зафіксували камери спостереження на дорозі
За попередньою інформацією одного з джерел, на жертву могли наїхати двічі – не лише перша машина з кортежу Ярославського, а й друга. Інший співрозмовник видання повідомив, що на камерах відеоспостереження видно проїзд 2 машин зі схожими номерами – АХ0018ХО та АХ0018МС – до та після аварії.
За кермом міг бути таки бізнесмен
Джерело журналістів також стверджує, що Ярославський таки був на місці трагедії ввечері 9 лютого. Хто перебував за кермом у момент ДТП – наразі невідомо. Поліцейські вже призначили експертизи, які допоможуть це встановити.
Що Ярославський та його компанія казали про ДТП
Бізнесмен досить стримано коментував журналістам смертельну ДТП на Харківщині. Він не підтверджував, але й не спростовував причетність свого кортежу. Президент "Металіста" запевнив, що перебував вдома, коли трапився цей моторошний інцидент. Водночас у компанії Development Construction Holding, президентом якої є Ярославський, повідомили більше подробиць. Там заявили, що за кермом був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH.
Бізнесмен полетів у Велику Британію
Раніше "Українська правда" писала, що наступного ж дня після аварії Ярославський покинув Україну. Мовляв, разом з тестем він вилетів чартерним рейсом з Харкова до аеропорту Фарнборо у Великій Британії. У бізнесмена підкреслили, що це – заздалегідь запланована сімейна поїздка.
Втім, у виданні припускають, що президент "Металіста" міг виїхати з країни раптово. Водночас журналіст-розслідувач Михайло Ткач зауважив, що Ярославський часто водить автомобіль сам, а за кілька годин до ДТП нібито був нетверезим.