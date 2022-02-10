Таку інформацію ЗМІ поширили, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. Раніше у поліції повідомили, що викликали Ярославського на допит.

Читайте також ДТП з машиною Ярославського: прокуратура показала фото речей загиблого ​

Що зафіксували камери спостереження на дорозі

За попередньою інформацією одного з джерел, на жертву могли наїхати двічі – не лише перша машина з кортежу Ярославського, а й друга. Інший співрозмовник видання повідомив, що на камерах відеоспостереження видно проїзд 2 машин зі схожими номерами – АХ0018ХО та АХ0018МС – до та після аварії.

За кермом міг бути таки бізнесмен

Джерело журналістів також стверджує, що Ярославський таки був на місці трагедії ввечері 9 лютого. Хто перебував за кермом у момент ДТП – наразі невідомо. Поліцейські вже призначили експертизи, які допоможуть це встановити.

Зверніть увагу! Одразу 2 співрозмовників видання кажуть, що чоловік, який вранці здався поліції, на момент скоєння аварії перебував у зовсім іншому місці.

Що Ярославський та його компанія казали про ДТП

Бізнесмен досить стримано коментував журналістам смертельну ДТП на Харківщині. Він не підтверджував, але й не спростовував причетність свого кортежу. Президент "Металіста" запевнив, що перебував вдома, коли трапився цей моторошний інцидент. Водночас у компанії Development Construction Holding, президентом якої є Ярославський, повідомили більше подробиць. Там заявили, що за кермом був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH.

Бізнесмен полетів у Велику Британію

Раніше "Українська правда" писала, що наступного ж дня після аварії Ярославський покинув Україну. Мовляв, разом з тестем він вилетів чартерним рейсом з Харкова до аеропорту Фарнборо у Великій Британії. У бізнесмена підкреслили, що це – заздалегідь запланована сімейна поїздка.

Втім, у виданні припускають, що президент "Металіста" міг виїхати з країни раптово. Водночас журналіст-розслідувач Михайло Ткач зауважив, що Ярославський часто водить автомобіль сам, а за кілька годин до ДТП нібито був нетверезим.