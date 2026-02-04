Хто має залишитися при владі після війни: що кажуть українці

Майже половина українців вважає, що ні один із нинішніх представників влади не має залишатися при владі після завершення війни. Респонденти зазначають, що це пов’язано з довірою до політичних лідерів та оцінкою їхньої роботи під час воєнного стану.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Який відсоток громадян виступає проти нинішніх посадовців?

Впродовж 23 – 29 січня соціологи провели опитування серед громадян України щодо сприйняття перспектив нинішньої української влади.

За результатами досліджень виявилося, що 42% українців вважають, що нікого з нинішніх чиновників не має бути у владі після завершення війни.

Інші 48% респондентів вважають, що серед нинішніх посадовців є справжні фахівці, які можуть лишитися.

Графік опитування щодо ставлення до нинішньої влади / КМІС

Соціологи також зазначили, що рівень довіри до президента залишається високим – близько 61%. Водночас 33% висловили інакші думки. Серед тих, хто довіряє президенту, частіше зустрічаються прихильники ідеї, що певні чинні посадовці можуть лишитися при владі після війни.

Зазначимо, опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів по всіх території України, окрім окупованих територій.

Про що ще питали соціологи?