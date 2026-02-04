Кто должен остаться у власти после войны: что говорят украинцы
- 42% украинцев считают, что ни один из нынешних чиновников не должен быть у власти после войны, тогда как 48% считают, что некоторые из них могут остаться.
- Уровень доверия к президенту остается высоким на уровне 61%, но 33% выражают другие мнения.
Почти половина украинцев считает, что ни один из нынешних представителей власти не должен оставаться у власти после завершения войны. Респонденты отмечают, что это связано с доверием к политическим лидерам и оценкой их работы во время военного положения.
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Какой процент граждан выступает против нынешних чиновников?
В течение 23 – 29 января социологи провели опрос среди граждан Украины относительно восприятия перспектив нынешней украинской власти.
По результатам исследований оказалось, что 42% украинцев считают, что никого из нынешних чиновников не должно быть во власти после завершения войны.
Другие 48% респондентов считают, что среди нынешних чиновников есть настоящие специалисты, которые могут остаться.
График опроса по отношению к нынешней власти / КМИС
Социологи также отметили, что уровень доверия к президенту остается высоким – около 61%. В то же время 33% выразили иные мнения. Среди тех, кто доверяет президенту, чаще встречаются сторонники идеи, что определенные действующие чиновники могут остаться у власти после войны.
Отметим, опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров по всем территории Украины, кроме оккупированных территорий.
О чем еще спрашивали социологи?
КМИС также провел опрос относительно ударов по России – нужны ли они, имеют ли поддержку среди украинцев и какие цели можно поражать. Абсолютное большинство украинцев поддерживает удары по территории врага. Важно, что все больше людей согласны, что Украина тоже может бить по не только по военным целям, но и энергетике – и по гражданским.
Украинцев также спросили, достаточно ли демократии во время войны в государстве. 17% опрошенных считает, что ее мало, 6% из них объясняет это действиями ТЦК.