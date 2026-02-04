Кто должен остаться у власти после войны: что говорят украинцы

Почти половина украинцев считает, что ни один из нынешних представителей власти не должен оставаться у власти после завершения войны. Респонденты отмечают, что это связано с доверием к политическим лидерам и оценкой их работы во время военного положения.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Смотрите также Цифры говорят сами за себя: как украинцы оценивают поляков и их помощь

Какой процент граждан выступает против нынешних чиновников?

В течение 23 – 29 января социологи провели опрос среди граждан Украины относительно восприятия перспектив нынешней украинской власти.

По результатам исследований оказалось, что 42% украинцев считают, что никого из нынешних чиновников не должно быть во власти после завершения войны.

Другие 48% респондентов считают, что среди нынешних чиновников есть настоящие специалисты, которые могут остаться.

График опроса по отношению к нынешней власти / КМИС

Социологи также отметили, что уровень доверия к президенту остается высоким – около 61%. В то же время 33% выразили иные мнения. Среди тех, кто доверяет президенту, чаще встречаются сторонники идеи, что определенные действующие чиновники могут остаться у власти после войны.

Отметим, опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров по всем территории Украины, кроме оккупированных территорий.

О чем еще спрашивали социологи?