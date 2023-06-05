Китай готується до війни: як, ймовірно, розвиватимуться відносини зі США та світом

Китайський військовий корабель влаштував провокацію в Тайванській протоці. Він ледь не зіштовхнувся з есмінцем США під час спільної канадсько-американської місії. Але цього вдалося уникнути, бо китайський корабель набрав швидкість. Ця подія підкреслює конфлікт зі США, який триває вже давно.

Це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він пояснив, що таке траплялося й у 2017 – 2018 роках.

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"Китай зухвало себе поводить по відношенню до США. Це стосується й Південно-Китайського моря, де він намагається насипати штучні острови і оголошувати навколо них зону безпеки", – додав політолог.

Конфлікт світу з Китаєм

За словами Тараса Загороднього, Китай хоче перетворити ПКМ у своє внутрішнє море для того, щоб контролювати усі торговельні шляхи. Наразі вони йдуть в Азію. Також мовиться і про Тайванську затоку, через яку йдуть авіаносці США з завданням показати підтримку вільного судноплавства у регіоні.

"Це не перше і не останнє, що буде відбуватися. Китай, після переобрання Сі Цзіньпіна, значно активізувався, щоб показати усьому світу єдиність власної моделі розвитку. Я взагалі думаю, що в горизонті 5 – 7 максимум 10 років увесь вільний світ вийде на конфлікт з Китаєм", – припустив політолог.

Тарас Загородній про дії і плани Китаю: дивитись відео

Китай готується всебічно

Утім, поки ці всі конфлікти Китай розігрує без використання зброї. Та готуватися він може до радикальних дій.

На мою думку, Китай готується до війни,

– припустив Загородній.

Він пояснив, що наразі країна намагається вирішувати проблему залежності від західних технологій і виробляти все всередині, та енергоносіїв. Саме для цього Китаю необхідна Росія, яка може забезпечити постачання суходолом, а не морем.

"Морем у Китаю слабкі позиції. Флот США та його союзників у цьому морі – Японії, Південної Кореї, думаю Велика Британія до цього приєднається, Австралії – значно сильніші. Країни об'єднаються і Китай може залишитися без нафти та газу, які він імпортує з Перської затоки. Тому ми бачитимемо конфлікти і навіть відкрите застосування зброї", – пояснив політолог.

Крім цього Росія вигідна Китаю і з точки зору ядерної зброї. Тарас Загородній зазначає, що наразі та навіть через 5 років, країна відставатиме у ядерних технологіях. Але в сукупності з російськими потужностями матиме серйозний паритет зі США.

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