Китай готовится к войне: как, вероятно, будут развиваться отношения с США и миром

Китайский военный корабль устроил провокацию в Тайваньском проливе. Он едва не столкнулся с эсминцем США в ходе совместной канадско-американской миссии. Но этого удалось избежать, потому что китайский корабль набрал скорость. Это событие подчеркивает продолжающийся уже давно конфликт с США.

Это 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он объяснил, что такое случалось и в 2017 – 2018 годах.

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"Китай вызывающе себя ведет по отношению к США. Это касается и Южно-Китайского моря, где он пытается насыпать искусственные острова и объявлять вокруг них зону безопасности", – добавил политолог.

Конфликт мира с Китаем

По словам Тараса Загороднего, Китай хочет превратить ЮКМ в свое внутреннее море для того, чтобы контролировать все торговые пути. Пока они идут в Азию. Также говорится и о Тайванском заливе, через который идут авианосцы США с задачей показать поддержку свободного судоходства в регионе.

"Это не первое и не последнее, что будет происходить. Китай, после переизбрания Си Цзиньпина, значительно активизировался, чтобы показать всему миру единственность собственной модели развития. Я вообще думаю, что в горизонте 5 – 7 максимум 10 лет весь свободный мир выйдет на конфликт с Китаем", – предположил политолог.

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Китай готовится всесторонне

Впрочем, пока все эти конфликты Китай разыгрывает без использования оружия. Но готовиться он может к радикальным действиям.

По моему мнению, Китай готовится к войне,

– предположил Загородний.

Он пояснил, что сейчас страна пытается решать проблему зависимости от западных технологий и производить все внутри, и энергоносителей. Именно для этого Китаю необходима Россия, которая может обеспечить снабжение сушей, а не морем.

"Морем у Китая слабые позиции. Флот США и его союзников в этом море – Японии, Южной Корее, думаю Великобритания к этому присоединится, Австралии – значительно сильнее. Страны объединятся и Китай может остаться без нефти и газа, которые он импортирует из Персидского залива. Поэтому мы будем видеть конфликты и даже открытое применение оружия", – объяснил политолог.

Помимо этого Россия выгодна Китаю и с точки зрения ядерного оружия. Тарас Загородний отмечает, что сейчас и даже через 5 лет страна будет отставать в ядерных технологиях. Но в совокупности с российскими мощностями будет серьезный паритет с США.

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