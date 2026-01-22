"Україна матиме перевагу, якщо витримає цю зиму": військовий експерт пояснив прогноз Келлога
- Кіт Келлог заявив, що Україна матиме перевагу, якщо витримає цю зиму, базуючи свої прогнози на об'єктивному аналізі та даних американської розвідки.
- Військовий експерт Ігор Романенко підкреслив, що Келлог є справжнім другом України і його слова мають вагу.
Під час панельної дискусії у Давосі Кіт Келлог, колишній спецпредставник Дональда Трампа, заявив, що якщо Україна подолає цю зиму, то перевага буде на її боці. Заява здається досить гучною, але не варто забувати, що Келлог – професійний військовий.
Саме тому його слова не є пустими припущеннями. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, наголосивши, що саме Келлог є справжнім другом України з Вашингтону.
Що означає прогноз Келлога?
Військовий експерт пояснив, що оскільки Келлог є колишнім військовим, він об'єктивно оцінює ситуацію під час ведення бойових дій. Насамперед підготовка до них (або вступ у бойові дії для оборони) починається з того, що варто оцінити засоби ворога та свої.
Келлог неодноразово працював в Україні. Він знає про ситуацію також з даних американської розвідки. Тому на підставі такого об'єктивного аналізу Келлог може робити відповідні прогнози,
– наголосив Романенко.
Він зауважив, що наша країна також розуміє важливість проходження цієї зими. Однак це чудово, коли наші справжні союзники роблять схожі заяви. Попри те, що його усунули з посади спецпредставника США з питань України, він не залишається осторонь та відстоює правду.
Цікаво! Келлог не лише заявив, що Україна отримає перевагу після зими, а й припустив найближчий термін настання миру. На його думку, це можливо до Дня Незалежності цього літа.
Що ще важливого заявив Келлог у Давосі?
- Келлог закликав посилювати тиск на Росію та зауважив, що не варто порівнювати її з Радянським Союзом. СРСР мав економічну потужність, якої не має країна-агресорка, щоб, попри тиск, продовжувати війну.
- Крім того, він підкреслив, що США необхідно запровадити прямі санкції проти Росії. Зокрема, проти найбільших російських нафтових компаній.
- Він також повідомив, що Володимир Путін має серйозні проблеми та боїться визнати провал розпочатої їм війни в Україні.