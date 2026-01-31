Кілька сотень людей застрягли: Києві рятувальники евакуювали людей з тунелів метро

У Києві під час зупинки роботи метро рятувальники провели евакуацію пасажирів із тунелів.

Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про рятувальну операцію ДСНС у київському метро?

Через аварійне знеструмлення в київському метрополітені зникла напруга, що призвело до призупинення руху поїздів. Частина складів зупинилася просто в тунелях між станціями. Один із поїздів опинився приблизно за 100 метрів від станції "Вокзальна", інший – на відстані близько одного кілометра від "Видубичів".

До операції залучили рятувальників і правоохоронців, які організували безпечний вихід людей із вагонів та супровід до станцій. Загалом із потягів евакуювали 481 пасажира.

У Києві та Харкові зупиняло роботу метро