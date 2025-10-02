Росіяни атакують українські міста за допомогою ударних безпілотників у четвер, 2 жовтня. Під ударом противника опинилася Київська область.

Там працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Що відомо про ворожу атаку?

Повітряну тривогу для Вишгородського та Бучанського районів області оголосили орієнтовно о 12:24 та 12:56 відповідно. Близько 12:01 небезпека дісталася столиці. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних БпЛА.

Вже о 13:27 повідомили про наближення дронів до Києва з півночі. Згодом в ОВА повідомили про фіксацію безпілотників у повітряному просторі області. Зазначили про роботу сил протиповітряної оборони в регіоні.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– ідеться у повідомленні.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак – читайте в нашому телеграм-каналі.

Які деталі попередніх атак відомі?