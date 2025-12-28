Командир "Ахіллесу" спрогнозував, чи триватиме війна у 2026 році

Ситуація на полі бою дуже складна. Противник веде наступальні дії на ключових ділянках фронту, зокрема мовиться про Запоріжжя, Донеччину та Харківщину.

Окупанти просуваються, попри шалені втрати. Як розповів 24 Каналу командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, вони продовжать виконувати завдання, витрачаючи мільярди доларів на ведення війни.

До теми Буданов назвав місяць, який може стати найбільш сприятливим періодом досягнення мирної угоди

Яка ситуація на різних ділянках фронту?

Росія вже давно анонсувала захоплення Куп'янська, але так і не змогла цього зробити. Зараз місто контролюють Сили оборони. За останній час вони мали успіхи зі звільнення населеного пункту й витіснення противника.

Те саме можна сказати про Вовчанськ. Ворог стягнув туди безпрецедентну кількість особового складу, техніки, сил та засобів для досягнення результату. Попри це Сили оборони тримають стрій.

Найбільшу увагу ворог звернув на Покровськ. До повномасштабної війни у цьому місті жило близько 60 тисяч людей. Уже понад рік противник не може його захопити, хоча переважає за кількістю особового складу, техніки, авіації, ракетних і вогневих засобів. Пояснення цього лише одне – безпрецедентна стійкість, яку демонструє українське військо на лінії бойових дій.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Чи воюватиме Росія у 2026 році?

Ворог справді здобуває незначні тактичні успіхи, які є закономірними за такою чисельної переваги. Попри це, Україна може змінити хід дій, якщо наші партнери все-таки усвідомлять загрози та перестануть спонсорувати Росію, продовжуючи з нею торгово-економічні відносини.

Вони мають підтримувати українську державу у війні не тільки санкціями, але й дійсно робочими інструментами чіткого контролю.

За моїм переконанням, ми не можемо зараз говорити, що війна завершитися в короткостроковій перспективі. Скоріше за все, вона триватиме упродовж всього 2026 року nf навіть початку 27-го,

– сказав військовий.

Він додав, що у нас є можливість встояти й зробити так, щоб Росія втратила ресурси, можливість штурмувати. Але для цього потрібне фінансування й допомога.

Втім, якщо Росія втрачає спроможності штурмувати та здобувати тактичні результати на полі бою, тоді з'являється "зерно" для перемовного процесу та для врегулювання ситуації.

Що кажуть у Росії про завершення війни?