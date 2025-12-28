Командир "Ахиллеса" спрогнозировал, продлится ли война в 2026 году

Ситуация на поле боя очень сложная. Противник ведет наступательные действия на ключевых участках фронта, в частности говорится о Запорожье, Донецкой и Харьковской областях.

Оккупанты продвигаются, несмотря на огромные потери. Как рассказал 24 Каналу командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, они продолжат выполнять задачи, тратя миллиарды долларов на ведение войны.

К теме Буданов назвал месяц, который может стать наиболее благоприятным периодом достижения мирного соглашения

Какова ситуация на разных участках фронта?

Россия уже давно анонсировала захват Купянска, но так и не смогла этого сделать. Сейчас город контролируют Силы обороны. За последнее время они имели успехи по освобождению населенного пункта и вытеснению противника.

То же самое можно сказать о Волчанске. Враг стянул туда беспрецедентное количество личного состава, техники, сил и средств для достижения результата. Несмотря на это Силы обороны держат строй.

Наибольшее внимание враг обратил на Покровск. До полномасштабной войны в этом городе жило около 60 тысяч человек. Уже более года противник не может его захватить, хотя преобладает по количеству личного состава, техники, авиации, ракетных и огневых средств. Объяснение этому только одно – беспрецедентная устойчивость, которую демонстрирует украинское войско на линии боевых действий.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Будет ли воевать Россия в 2026 году?

Враг действительно получает незначительные тактические успехи, которые являются закономерными при таком численном преимуществе. Несмотря на это, Украина может изменить ход действий, если наши партнеры все-таки осознают угрозы и перестанут спонсировать Россию, продолжая с ней торгово-экономические отношения.

Они должны поддерживать украинское государство в войне не только санкциями, но и действительно рабочими инструментами четкого контроля.

По моему убеждению, мы не можем сейчас говорить, что война завершиться в краткосрочной перспективе. Скорее всего, она продлится в течение всего 2026 года и даже начала 2027-го,

– сказал военный.

Он добавил, что у нас есть возможность устоять и сделать так, чтобы Россия потеряла ресурсы, возможность штурмовать. Но для этого нужно финансирование и помощь.

Впрочем, если Россия теряет способности штурмовать и получать тактические результаты на поле боя, тогда появляется "зерно" для переговорного процесса и для урегулирования ситуации.

Что говорят в России о завершении войны?