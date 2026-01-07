"Єдиний варіант перемогти Росію": військові спрогнозували, як зміниться фронт у 2026 році

Попри численні повідомлення про нібито швидке наближення миру та активізацію переговорів, з такою оптимістичною думкою погоджуються не всі. Ворог продовжує просуватися на фронті, а українські військові закликають зберігати холодний розум.

Російська армія уже втрачає на полі бою більше солдатів, ніж вона мобілізує, але резерви ще є. Спеціально для 24 Каналу українські військовослужбовці поділилися своїми прогнозами про хід бої на 2026 рік та вказали на головні виклики війни.

Чи справді росіяни готуються зупинитися?

Головнокомандувач Збройних Сил України підтвердив, що у грудні 2025 року наші військові вперше знешкодили приблизно стільки бійців окупаційної армії, скільки Росія змогла мобілізувати за місяць. Тобто резервів ворог не отримав.

Своїми думками щодо цього поділився командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов. Він зауважив, що лише за офіційними даними Росія втратила за місяць понад 33 000 особового складу пораненими та вбитими. Насправді цифри є більшими. Але, попри те, що ми нарощуємо кількість знищеного противника, ми все одно втрачаємо ділянки місцевості.

Причина в тому, що ворог накопичується не лише у живій силі, але й технологічно. Він використовує нові тактики, стратегії проламування наших бойових порядків. Я думаю, що противник точно не зменшить свої поповнення. Навпаки він дійде до мобілізації,

– наголосив Дмитро Філатов.

Ми чітко бачимо, що простежується нарощення сил противника. Вони фокусуються не тільки на піхоті, а на збільшені свого безпілотного угрупування, намагаються скопіювати наш приклад. Скоріш за все, у майбутньому Росія сформує окремий рід військ, як це зробила Україна.

"Сьогодні я лише бачу, що противник намагається набути більших спроможностей і продовжити війну", – підсумував військовий.

Росія нарощує сили на фронті: дивіться відео

Якою має стати мобілізація у 2026 році?

Журналіст, військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін наголосив, що сьогодні найбільший дефіцит, який відчувають ЗСУ – це люди. Тому насамперед треба звернути увагу на проблеми мобілізаційної системи та навести у ній лад.

За його словами, черги у військкомати були лише на початку війни. Зараз нам потрібно не тішити себе ілюзіями про добровільну мобілізацію. Держава мусить самостійно шукати людський ресурс.

Потрібно збільшити покарання для людей, які викидають повістки, навести лад військовим обліком, а замість примусу з боку співробітників ТЦК має прийти "сліпий" державний примус,

– підкреслив військовий.

Якщо людина розумітиме, що викидання повістки у смітник їй обійдеться в суму, яку вона не готова сплачувати, то, отримавши повістку, вона сама піде в ТЦК. Відповідно так званої "бусифікації" на вулиці не буде.

Коли у нашій державі зрозуміють, що на п'ятий рік війни треба робити непопулярні речі, які можуть знизити рейтинг, тоді з'явиться шанс, що в цьому важливому напрямку нарешті почнуть відбуватися позитивні зрушення.

"Те, що діється сьогодні – це максимально безвідповідальна поведінка усієї вертикалі влади, починаючи від президента і закінчуючи органами виконавчої влади", – наголосив Павло Казарін.

Мобілізація в Україні має змінитися: дивіться відео

Лише одна річ може змусити Путіна завершити війну

За оптимістичними прогнозами, війна в Україні нібито може завершитися за 2 – 3 місяці. Також подейкують, що новий міністр оборони проведе цифровізацію та змінить підходи до роботи. Втім Павло Казарін наголосив, що обговорюючи шляхи перемоги України варто усвідомлювати, що ми вкладаємо в це поняття.

Збереження державності та суверенітету, а також припинення вогню з гарантією ненападу Росії – уже можна вважати сценарієм перемоги, враховуючи масштаби Росії та України.

Якщо коефіцієнт втрат буде не 1:3, а 1:7, 1:12 – тоді російські ресурси закінчаться швидше, ніж українські. Єдиний сценарій, коли Росія схилятиметься до припинення вогню, – це коли їхні втрати будуть більшими, ніж наші,

– сказав військовий.

Відповідно це впливатиме на бажання росіян долучатися до лав окупаційної армії. Ба більше, Путін не планує ставити війну на паузу. Найімовірніше, новий рік буде роком війни, тому швидкого миру не варто очікувати.

Зверніть увагу! Аналітики DeepState зауважили, що 2025 рік видався складним для Сил оборони. Втім, відповідно до їхніх підрахунків, Росія змогла захопити 4336 квадратних кілометрів української території за рік. Це становить приблизно 0,72% від усієї території країни.

"Позбувайтесь ілюзії, що ця війна закінчиться за місяць, два чи пів року. Ми біжимо марафон, і чим раніше ми це зрозуміємо, тим краще", – наголосив Павло Казарін

На яких трьох напрямках наступатимуть росіяни у 2026 році?

Навіть якщо Кремль вдає нібито хоче дипломатично врегулювати війну, на фронті все одно зростає ризик нових штурмів. Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів, чому дії ворога можуть мати політичну мету і як на Москву впливають шалені втрати окупантів.

За словами офіцера, після проблем на Покровському напрямку окупанти не відмовляться від спроб тиску на інших ділянках фронту. Для Росії важливо зберігати наступальну активність там, де це дає політичний ефект і дозволяє заявляти про "успіхи".

Найімовірніше, противник продовжуватиме штурмувати Куп'янськ, бо це для нього політично важливо,

– сказав Андрій Отченаш.

Кремль не бентежить, що ситуація на землі та публічні заяви – кардинально відрізняються. Але ворог робитиме все, щоб тиснути далі.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Також окупанти можуть спробувати активізуватися ще на двох напрямках, щоб розширити тиск і мати аргументи для торгу. Зокрема мовиться про Сумський та Запорізький напрямки. Так Росія намагатиметься створити передумови для "сильної позиції" на переговорах. Але навіть це не означає, що країна-агресорка готова до реальних компромісів.

Ситуація на Запоріжжі: дивіться на карті

"Вони можуть говорити, що готові віддати окуповані території на Сумщині та Запоріжжі, щоб ми, наприклад, відійшли з Донбасу", – додав офіцер.

Зрозуміло, що така схема є маніпуляцією. Росія намагатиметься "додавити" те, що може, і зупиняти війну лише на максимально вигідних для себе умовах. Він додав, що Україна робитиме все можливе, щоб не дати окупантам реалізувати таку логіку торгу. Спроби підмінити переговори шантажем залишатимуться однією з ключових загроз у 2026 році.

Які напрямки є пріоритетними для Росії: дивіться відео

