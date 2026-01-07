"Единственный вариант победить Россию": военные спрогнозировали, как изменится фронт в 2026 году

Несмотря на многочисленные сообщения о якобы скором приближении мира и активизации переговоров, с таким оптимистичным мнением соглашаются не все. Враг продолжает продвигаться на фронте, а украинские военные призывают сохранять холодный рассудок.

Российская армия уже теряет на поле боя больше солдат, чем она мобилизует, но резервы еще есть. Специально для 24 Канала украинские военнослужащие поделились своими прогнозами о ходе бои на 2026 год и указали на главные вызовы войны.

К теме Битва за Купянск и Покровск, потеря Северска и Курахово: как изменилась линия фронта в 2025 и каким будет 2026 на поле боя

Действительно ли россияне готовятся остановиться?

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины подтвердил, что в декабре 2025 года наши военные впервые обезвредили примерно столько бойцов оккупационной армии, сколько Россия смогла мобилизовать за месяц. То есть резервов враг не получил.

Своими мыслями по этому поводу поделился командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов. Он отметил, что только по официальным данным Россия потеряла за месяц более 33 000 личного состава ранеными и убитыми. На самом деле цифры являются большими. Но, несмотря на то, что мы наращиваем количество уничтоженного противника, мы все равно теряем участки местности.

Причина в том, что враг накапливается не только в живой силе, но и технологически. Он использует новые тактики, стратегии проламывания наших боевых порядков. Я думаю, что противник точно не уменьшит свои пополнения. Наоборот он дойдет до мобилизации,

– подчеркнул Дмитрий Филатов.

Мы четко видим, что прослеживается наращивание сил противника. Они фокусируются не только на пехоте, а на увеличении своей беспилотной группировки, пытаются скопировать наш пример. Скорее всего, в будущем Россия сформирует отдельный род войск, как это сделала Украина.

"Сегодня я только вижу, что противник пытается приобрести большие возможности и продолжить войну", – подытожил военный.

Россия наращивает силы на фронте: смотрите видео

Какой должна стать мобилизация в 2026 году?

Журналист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин отметил, что сегодня самый большой дефицит, который испытывают ВСУ – это люди. Поэтому прежде всего надо обратить внимание на проблемы мобилизационной системы и навести в ней порядок.

По его словам, очереди в военкоматы были только в начале войны. Сейчас нам нужно не тешить себя иллюзиями о добровольной мобилизации. Государство должно самостоятельно искать человеческий ресурс.

Нужно увеличить наказание для людей, которые выбрасывают повестки, навести порядок военным учетом, а вместо принуждения со стороны сотрудников ТЦК должно прийти "слепое" государственное принуждение,

– подчеркнул военный.

Если человек будет понимать, что выбрасывание повестки в урну ему обойдется в сумму, которую он не готов платить, то, получив повестку, он сам пойдет в ТЦК. Соответственно так называемой "бусификации" на улице не будет.

Когда в нашем государстве поймут, что на пятый год войны надо делать непопулярные вещи, которые могут снизить рейтинг, тогда появится шанс, что в этом важном направлении наконец начнут происходить положительные сдвиги.

"То, что творится сегодня – это максимально безответственное поведение всей вертикали власти, начиная от президента и заканчивая органами исполнительной власти", – отметил Павел Казарин.

Мобилизация в Украине должна измениться: смотрите видео

Только одна вещь может заставить Путина завершить войну

По оптимистичным прогнозам, война в Украине якобы может завершиться за 2 – 3 месяца. Также поговаривают, что новый министр обороны проведет цифровизацию и изменит подходы к работе. Впрочем Павел Казарин отметил, что обсуждая пути победы Украины следует осознавать, что мы вкладываем в это понятие.

Сохранение государственности и суверенитета, а также прекращение огня с гарантией ненападения России – уже можно считать сценарием победы, учитывая масштабы России и Украины.

Если коэффициент потерь будет не 1:3, а 1:7, 1:12 – тогда российские ресурсы закончатся быстрее, чем украинские. Единственный сценарий, когда Россия будет склоняться к прекращению огня, – это когда их потери будут больше, чем наши,

– сказал военный.

Соответственно это будет влиять на желание россиян участвовать в рядах оккупационной армии. Более того, Путин не планирует ставить войну на паузу. Скорее всего, новый год будет годом войны, поэтому быстрого мира не стоит ожидать.

Обратите внимание! Аналитики DeepState заметили, что 2025 год выдался сложным для Сил обороны. Впрочем, согласно их подсчетам, Россия смогла захватить 4336 квадратных километров украинской территории за год. Это составляет примерно 0,72% от всей территории страны.

"Избавляйтесь от иллюзии, что эта война закончится за месяц, два или полгода. Мы бежим марафон, и чем раньше мы это поймем, тем лучше", – отметил Павел Казарин

На каких трех направлениях будут наступать россияне в 2026 году?

Даже если Кремль делает вид якобы хочет дипломатически урегулировать войну, на фронте все равно растет риск новых штурмов. Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал, почему действия врага могут иметь политическую цель и как на Москву влияют бешеные потери оккупантов.

По словам офицера, после проблем на Покровском направлении оккупанты не откажутся от попыток давления на других участках фронта. Для России важно сохранять наступательную активность там, где это дает политический эффект и позволяет заявлять об "успехах".

Скорее всего, противник будет продолжать штурмовать Купянск, потому что это для него политически важно,

– сказал Андрей Отченаш.

Кремль не смущает, что ситуация на земле и публичные заявления – кардинально отличаются. Но враг будет делать все, чтобы давить дальше.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Также оккупанты могут попытаться активизироваться еще на двух направлениях, чтобы расширить давление и иметь аргументы для торга. В частности говорится о Сумском и Запорожском направлениях. Так Россия будет пытаться создать предпосылки для "сильной позиции" на переговорах. Но даже это не означает, что страна-агрессор готова к реальным компромиссам.

Ситуация в Запорожье: смотрите на карте

"Они могут говорить, что готовы отдать оккупированные территории на Сумщине и Запорожье, чтобы мы, например, отошли с Донбасса", – добавил офицер.

Понятно, что такая схема является манипуляцией. Россия будет пытаться "добавить" то, что может, и останавливать войну только на максимально выгодных для себя условиях. Он добавил, что Украина будет делать все возможное, чтобы не дать оккупантам реализовать такую логику торга. Попытки подменить переговоры шантажом будут оставаться одной из ключевых угроз в 2026 году.

Какие направления являются приоритетными для России: смотрите видео

Последние новости с фронта