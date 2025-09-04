Українська компанія Fire Point, відома далекобійною ракетою "Фламінго", анонсувала виробництво нової зброї, здатної вражати цілі на 200 кілометрів із високою точністю.

Про це стало відомо під час пресконференції на міжнародній виставці MSPO у Польщі, передає 24 Канал з посиланням на Мілітарний.

Яку зброю розроблятиме Fire Point?

Українська компанія Fire Point займається власним виробництвом ракет "Фламінго", які вже успішно випробували, зокрема ймовірними ударами по тимчасово окупованому Криму.

Днями підприємство оголосило про створення нових балістичних ракет FP-7 і FP-9, а також систем протиповітряної оборони.

За інформацією розробників, FP-7 може вражати цілі на відстані до 200 кілометрів, розвиває швидкість до 1500 метрів за секунду, має точність із відхиленням 14 метрів.

Ракета несе бойову частину вагою 150 кілограмів, максимальна тривалість польоту становить до 250 секунд.

FP-7 запускається з наземної платформи й призначена для швидкого знищення цілей на середніх відстанях.

Зверніть увагу! Своєю чергою, ракета FP-9 може вражати цілі на відстані до 855 кілометрів, розвиває швидкість 2200 метрів за секунду, несе бойову частину вагою 800 кілограмів і підіймається на висоту до 70 кілометрів.

Розробники стверджують, що завдяки точності з відхиленням 20 метрів вона здатна ефективно знищувати цілі в глибокому тилу противника.

Що відомо про ракету "Фламінго"?