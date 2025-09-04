Украинская компания Fire Point, известная дальнобойной ракетой "Фламинго", анонсировала производство нового оружия, способного поражать цели на 200 километров с высокой точностью.

Об этом стало известно во время пресс-конференции на международной выставке MSPO в Польше, передает 24 Канал со ссылкой на Милитарный.

Актуально Мощный результат, – Жмайло оценил удар "Фламинго" и другие попадания по оккупантам

Какое оружие будет разрабатывать Fire Point?

Украинская компания Fire Point занимается собственным производством ракет "Фламинго", которые уже успешно испытали, в частности вероятными ударами по временно оккупированному Крыму.

На днях предприятие объявило о создании новых баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны.

По информации разработчиков, FP-7 может поражать цели на расстоянии до 200 километров, развивает скорость до 1500 метров в секунду, имеет точность с отклонением 14 метров.

Ракета несет боевую часть весом 150 килограммов, максимальная продолжительность полета составляет до 250 секунд.

FP-7 запускается с наземной платформы и предназначена для быстрого уничтожения целей на средних расстояниях.

Обратите внимание! В свою очередь, ракета FP-9 может поражать цели на расстоянии до 855 километров, развивает скорость 2200 метров в секунду, несет боевую часть весом 800 килограммов и поднимается на высоту до 70 километров.

Разработчики утверждают, что благодаря точности с отклонением 20 метров она способна эффективно уничтожать цели в глубоком тылу противника.

Что известно о ракете "Фламинго"?