Производитель "Фламинго" анонсировал разработку собственных баллистических ракет и систем ПВО
- Украинская компания Fire Point анонсировала создание новых баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны.
- Обе ракеты украинского производства отличаются высокой точностью.
Украинская компания Fire Point, известная дальнобойной ракетой "Фламинго", анонсировала производство нового оружия, способного поражать цели на 200 километров с высокой точностью.
Об этом стало известно во время пресс-конференции на международной выставке MSPO в Польше, передает 24 Канал со ссылкой на Милитарный.
Какое оружие будет разрабатывать Fire Point?
Украинская компания Fire Point занимается собственным производством ракет "Фламинго", которые уже успешно испытали, в частности вероятными ударами по временно оккупированному Крыму.
На днях предприятие объявило о создании новых баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны.
По информации разработчиков, FP-7 может поражать цели на расстоянии до 200 километров, развивает скорость до 1500 метров в секунду, имеет точность с отклонением 14 метров.
Ракета несет боевую часть весом 150 килограммов, максимальная продолжительность полета составляет до 250 секунд.
FP-7 запускается с наземной платформы и предназначена для быстрого уничтожения целей на средних расстояниях.
Обратите внимание! В свою очередь, ракета FP-9 может поражать цели на расстоянии до 855 километров, развивает скорость 2200 метров в секунду, несет боевую часть весом 800 килограммов и поднимается на высоту до 70 километров.
Разработчики утверждают, что благодаря точности с отклонением 20 метров она способна эффективно уничтожать цели в глубоком тылу противника.
Что известно о ракете "Фламинго"?
- 30 августа Украина впервые применила ракету "Фламинго" для удара по российскому об'объекту в Крыму. Эта ракета имеет дальность полета 3000 км.
- Компания Fire Point планирует нарастить производство до 7 ракет "Фламинго" в день до октября 2025 года.
- Хотя "Фламинго" может быть заметной на радарах из-за устаревшего дизайна, военный эксперт отмечает ее преимущества, а именно низкой стоимости и способности преодолевать значительные расстояния.