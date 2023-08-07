Гра на емоціях: що змушує польських посадовців вимагати "вдячності" України

Останнім часом стосунки між Польщею та Україною на тлі виходу Росії з зернової угоди загострились. З боку польських посадовців звучать закиди щодо "невдячності" України. Проте за цими заявами можуть стояти певні політичні інтереси.

Про це 24 Каналу розповів польський політолог та журналіст Марек Сієрант. Він зазначив, що подібні заяви звучать від політиків, які намагаються набрати голоси напередодні виборів в Польщі.

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Виборчі вкиди

Він відзначив, що правляча в Польщі партія "Право та справедливість" готується до виборів, які мають відбутися восени.

Коли ми чуємо від представників правлячої партії такі заяви – про Волинь, про "вдячність" України – це виборчі вкиди, які спрямовані на внутрішнього політичного споживача. І це гра на емоціях,

– наголосив польський політолог.

На думку Сієранта, партія "Право та справедливість" "любить Україну тільки тоді, коли має з цього свій інтерес". Приміром, щоб "огрітися" в променях України в ситуації з біженцями, коли поляки, не як влада, а саме як суспільство, допомагали українцям, що приїхали до Польщі з початку війни.

"Також вони дуже полюбили Україну, коли побачили, що є загроза для існування Польщі", – зазначив він.

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Вдячність українців очевидна

В цій ситуації свою думку озвучив колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, який є представником партії "Право та справедливість". Він дуже по-чоловічому висловився щодо своїх колег. Чапутович назвав заяви польських посадовців про "вдячність" України політикою "гієн та шакалів". Мовляв, "Україна стікає кров'ю, а Польща вимагає рахунків".

Коли професійний дипломат вживає такі слова, це дуже жорстко,

– підкреслив журналіст.

Марек Сієрант зауважив, що йому, часом, соромно за таку поведінку польських політиків. Адже коли твій сусід, якого ти називаєш братським народом, веде боротьбу, а ти хочеш, щоб він був тобі вдячний, тоді не допомагай йому.

"Хоча вдячність українців очевидна. Коли заїжджаєш з Польщі, в Україні тебе ледве не на руках носять. Я постійно відвідую Україну і все бачу. Тому така поведінка польських політиків, як на мене, недопустима, некультурна і некрасива", – зазначив польський політолог.

Що цьому передувало

Коли Росія оголосила про вихід з зернової угоди, Україна була позбавлена можливості транспортувати зерно морем. А перевезення зерна суходолом можна здійснити зокрема через територію Польщі. Однак проти цього виступили польські фермери, яких підтримала влада.

Конфлікт між Україною та Польщею загострився після заяви 31 липня міністра канцелярії президента Польщі та керівника Бюро з міжнародної політики Марцина Пшидача. Він наголосив, що Польща має насамперед опікуватися власними інтересами. Водночас Україна має цінувати допомогу, яку їй надає країна-сусідка.

Через цю заяву Пшидача Міністерство закордонних справ України викликало до себе польського посла Бартоша Ціхоцького. У відповідь МЗС Польщі викликало посла України Василя Зварича, який на той час перебував в Києві, тому "на килим" пішов його заступник.

Невдовзі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав поведінку України "помилковою" та припустив, що транзит українського зерна через Польщу не буде розблоковано.