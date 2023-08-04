Яцек Чапутович переконаний, що всі українці вдячні полякам за підтримку, водночас він розкритикував політику чинного уряду. На ці слова відповів і нинішній глава МЗС Польщі Збігнєв Рау.

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Глави МЗС Польщі поскандалили через Україну

Колишній глава МЗС Польщі назвав чинну політику Варшави "політикою гієн та шакалів". Через закиди у нібито "невдячності України", Чапутович підкреслив, що він був в Україні і сам переконався, що всі наші громадяни вдячні польському народові за допомогу і підтримку.

Держава стікає кров'ю, а Польща в цей час вимагає рахунки,

– підсумував Чапутович.

Чинний глава МЗС Збігнєв Рау обурився через слова свого попередника та заявив, що слова Чапутовича суперечать "фактам та духу польської дипломатичної служби".

Польща керується своїми найглибшими національними інтересами, пропонуючи матеріальну та гуманітарну допомогу, необхідну для зупинки російського імперіалізму,

– наголосив Рау.

Ще один колишній очільник МЗС Польщі та чинний депутат правлячої партії "Право та справедливість" Вітольд Ващиковський не тільки розкритикував Чапутовича, але й накинувся з критикою на Україну.

Не можна проводити політику щодо України всупереч або на шкоду власним інтересам. Українці цього не розуміють. Вони не розуміють, що навіть якщо вони увійдуть до ЄС, то роками будуть піддаватися обмеженням, лімітам, квотам. Тому українців потрібно вчити цій Європі, розповідати, пояснювати, як виглядає бізнес і конкуренція, якщо вони хочуть увійти до ЄС,

– заявив Ващиковський.

Довідка. Останніми днями між Києвом та Варшавою напруга у відносинах, приводом для якої стало питання зерна, щоправда, основна причина – слова представника канцелярії польського президента, який на тлі зернового питання звинуватив Україну в невдячності полякам за допомогу. МЗС України викликало польського посла, що дуже обурило Варшаву. Все про причини скандалу та чому він не вигідний ні Україні, ні Польщі – читайте в нашому матеріалі.