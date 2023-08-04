Таку думку 24 Каналу висловив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. За його словами, імідж України страждає від корупційних скандалів.

Читайте також "Політика не має бути вище єдності": усе про дипломатичний скандал України й Польщі

"Перед виборами всі заграють з електоратом, а це – дрібні фермери, які й блокують завезення українського зерна. До того ж є наші внутрішні моменти – корупційні скандали, які підливають олії у вогонь", – пояснив Осипенко.

Чому Польща дає провокативні заяви: дивіться відео

Так, недобросовісність деяких посадовців відкидає тінь на всю Україну в очах наших партнерів. Звідси й заяви про "невдячність" Києва за надану допомогу.

У чому суть конфлікту

Після виходу Росії із зернової угоди Україна втратила можливість транспортувати зерно морем – і лишився лише шлях суходолом, через Польщу зокрема. Однак це призвело до падіння цін на зерно власного виробництва, чому обурилися польські фермери.

Загострення почалося після заяви міністра канцелярії президента Польщі та керівника Бюро з міжнародної політики Марцина Пшидача від 31 липня. За словами посадовця, Варшава повинна передусім опікуватися власними інтересами, а Україна – цінувати надану допомогу.

Після заяви Пшидача українське МЗС викликало "на килим" польського посла Бартоша Ціхоцького. Цим обурився прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і назвав дії України помилкою.

Як можна налагодити польсько-українські відносини

Якщо ми втратимо Польщу як партнера, почнеться розвал всієї коаліції підтримки. До того ж Україна може втратити бали на шляху до Європейського Союзу. Тому потрібно якнайшвидше дійти порозуміння між державами.

Не можна заяву перекрити заявою. Треба розв'язувати основну проблему – економічну,

– наголосив Осипенко.

Лише коли на рівні міністерств і президентів вирішать, що робити з українським зерном, варто про це оголошувати.